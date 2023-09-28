السقاف تؤكد على تعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً وعالميا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 أيلول (بترا)- أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الصناعات الوطنية وقطاع الصناعة يعتبر أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، التي تعمل على زيادة وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الخميس، لمعرض الصناعات الوطنية JOHOME للمستلزمات المنزلية، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وأعضاء الغرف وعدد من الصناعيين الأردنيين.
وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل على تقديم الدعم للقطاعات الاستثمارية كافة والقطاع الصناعي بشكل خاص وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً وعالميا؛ بهدف تحسين البيئة الاستثمارية الأردنية من خلال تمكين الاستثمارات المحلية وتحقيق قصص نجاح تساعد على جذب الاستثمارات الخارجية.
وقالت إن إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، قدمت العديد من المزايا والحوافز لتشجيع واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات ومنها القطاع الصناعي.
وبينت أن إقامة معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية، جاء ليعرف المستهلك الأردني والعربي بالصناعات والمنتجات المحلية وجودتها من أجل تعزيز تنافسيتها وقدرتها على اختراق الأسواق التصديرية الخارجية.
يشار إلى أن معرض JOHOME نظمته غرفة صناعة عمان، بمشاركة أكثر من 50 شركة صناعية أردنية تعمل في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، والورق الصحي والبياضات، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.
--(بترا)
م م/م د/ح أ
28/09/2023 21:10:22
MENAFN28092023000117011021ID1107160443
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