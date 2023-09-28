السقاف تؤكد على تعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً وعالميا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 أيلول (بترا)- أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف أن الصناعات الوطنية وقطاع الصناعة يعتبر أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، التي تعمل على زيادة وتحسين معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم الخميس، لمعرض الصناعات الوطنية JOHOME للمستلزمات المنزلية، بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير وأعضاء الغرف وعدد من الصناعيين الأردنيين.

وأكد أن وزارة الاستثمار تعمل على تقديم الدعم للقطاعات الاستثمارية كافة والقطاع الصناعي بشكل خاص وتعزيز مكانة الصناعة الوطنية إقليمياً وعالميا؛ بهدف تحسين البيئة الاستثمارية الأردنية من خلال تمكين الاستثمارات المحلية وتحقيق قصص نجاح تساعد على جذب الاستثمارات الخارجية.

وقالت إن إقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، قدمت العديد من المزايا والحوافز لتشجيع واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات ومنها القطاع الصناعي.

وبينت أن إقامة معرض JOHOME للمستلزمات المنزلية، جاء ليعرف المستهلك الأردني والعربي بالصناعات والمنتجات المحلية وجودتها من أجل تعزيز تنافسيتها وقدرتها على اختراق الأسواق التصديرية الخارجية.

يشار إلى أن معرض JOHOME نظمته غرفة صناعة عمان، بمشاركة أكثر من 50 شركة صناعية أردنية تعمل في مجال صناعة المنظفات والمعقمات، والورق الصحي والبياضات، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية البلاستيكية والتجهيزات المنزلية الكهربائية.

--(بترا)

م م/م د/ح أ

28/09/2023 21:10:22