مجلس محافظة الكرك يجتمع مع مدراء دوائر خدمية وبلديات

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 28 أيلول (بترا)- واصل مجلس محافظة الكرك، اليوم الخميس، اجتماعاته ولقاءاته مع مدراء دوائر الخدمات والبلديات في المحافظة، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله العبادلة.

وقال العبادلة إن الهدف من هذه اللقاءات يأتي في إطار حرص المجلس على تفعيل التشاركية التي يؤكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، لتنمية المجتمعات وتوزيع الأدوار وتحقيق مبدأ المكاشفة والمصارحة بما يخدم مصلحة الوطن عموما، ومحافظة الكرك خاصة.

وأضاف أن المجلس أعد استراتيجية عمله لمعرفة مدى الالتزام بتنفيذ المشاريع التي يتم طرحها لكل مؤسسة أو دائرة على حدة وكيفية إنفاق المخصصات التي رصدت لها، لافتًا أن الحديث يركز على مشروعات عام 2023 بعد أن تم مناقشة ومتابعة مشروعات عام 2022 وحجم الإنفاق على هذه المشاريع، حيث وجه أعضاء المجلس أسئلة للدوائر المعنية كل حسب اختصاصه أو حسب اللجنة التي يترأسها.

من جهتهم، أجاب مدراء الأوقاف والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية ومديرية التدريب المهني لإقليم الجنوب ومديرة ثقافة الكرك ورؤساء بلديات الكرك الكبرى والقطرانة ومؤتة والمزار الجنوبي على الأسئلة التي وجهت لهم، مقدمين شرحًا عن حجم إنجاز مشروعاتهم ومراحل تنفيذها.

--(بترا)

م ع/م د/ح أ

28/09/2023 20:45:48