مؤسسة شومان تختتم ماراثون القراء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول(بترا) - اختتمت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الخميس، فعالية ماراثون القراءة في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون والشراكة مع أكثر من أربعين جهة معنية بالشأن الثقافي والأدبي.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة، تأتي فعالية الماراثون بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة والذي يصادف يوم غد 29 أيلول من كل عام، ويهدف إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القرّاء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة، ويكرّس دور مكتبة عبد الحميد شومان في صناعة الثقافة ونشر الفعل القرائي وجعله جزءًا من حياة روّادها.
وأعلنت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية في ختام فعاليات الماراثون، مساء اليوم، إنه تم قراءة قرابة ثلاثة ملايين و116 ألف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة، من قبل المشاركين في جميع المناطق التي تم تخصيصها لإقامة فعاليات الماراثون، مشيرة أن الرقم هذا العام يفوق بكثير رقم العام الماضي، الأمر الذي يبشر بفعالية الجهود الوطنية كافة لتعزيز فعل القراءة في مختلف مناطق المملكة وعودة الارتباط بالكتاب.
وقالت إنه تم التوسع هذا العام في تنفيذ فعالية الماراثون لتشمل أكثر من 84 موقعا مختلفا في جميع محافظات المملكة، حيث سعت المؤسسة هذا العام لتحطيم رقم قياسي جديد.
وأضافت، أن فكرة الماراثون جاءت من إيمان المؤسسة، بأن المكتبات العامة تعتبر مصدرا معرفيا مهما وترتبط كثيرا بالفعل المعرفي، وتعد القراءة أحد أبرز مصادر التعلم والمعرفة، وتؤمن مكتبة عبد الحميد شومان بأهمية أن تتخطى دورها في توفير مكان للقراءة فقط، بل تسعى لتكون مكانا يشجع القراءة ويزيد من عدد القراء، منوهة إلى أنه تم هذا العام التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإشراك أكبر عدد ممكن من مدارس المملكة في فعاليات الماراثون من خلال تخصيص حصص دراسية للقراءة.
وأشارت إلى أن المؤسسة قامت بتوفير جميع الأجواء المناسبة لإقامة الماراثون بحسب المعايير المعتمدة لتنفيذ مثل تلك الفعاليات عالميا من حيث الإضاءة والأماكن المريحة والاحتياجات اللازمة من مواد وأدوات وتجهيزات لوجستية وخدمات تكنولوجية وإنترنت، مثلما تم تجهيز المكتبة بطريقة مشابهة لسباق الماراثون الرياضي، فهناك خط بداية ونهاية ومسار للمشاركين في الماراثون، وذلك يساعد على تعريف المشاركين بجميع أقسام المكتبة وكتبها، وبالتالي توسيع مداهم المعرفي في الكتب.
واشتمل الماراثون على العديد من البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها في المكتبة العامة ودرب المعرفة، مثل القراءات القصصية الجماعية وقراءات حرة، والبحث عن الكنز.
--(بترا)
م ت/م د/ح أ
28/09/2023 20:42:44
MENAFN28092023000117011021ID1107160441
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