مؤسسة شومان تختتم ماراثون القراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول(بترا) - اختتمت مؤسسة عبد الحميد شومان، اليوم الخميس، فعالية ماراثون القراءة في جميع مناطق المملكة، وذلك بالتعاون والشراكة مع أكثر من أربعين جهة معنية بالشأن الثقافي والأدبي.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة، تأتي فعالية الماراثون بالتزامن مع اليوم الوطني للقراءة والذي يصادف يوم غد 29 أيلول من كل عام، ويهدف إلى تشجيع القراءة، وخلق مجتمعات صغيرة لها، وتعريف القرّاء بكتب جديدة، خارج اهتماماتهم المعتادة، وذلك ضمن أجواء يملؤها التعلم والمتعة، ويكرّس دور مكتبة عبد الحميد شومان في صناعة الثقافة ونشر الفعل القرائي وجعله جزءًا من حياة روّادها.

وأعلنت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية في ختام فعاليات الماراثون، مساء اليوم، إنه تم قراءة قرابة ثلاثة ملايين و116 ألف صفحة من كتب متنوعة ومن حقول معرفية مختلفة، من قبل المشاركين في جميع المناطق التي تم تخصيصها لإقامة فعاليات الماراثون، مشيرة أن الرقم هذا العام يفوق بكثير رقم العام الماضي، الأمر الذي يبشر بفعالية الجهود الوطنية كافة لتعزيز فعل القراءة في مختلف مناطق المملكة وعودة الارتباط بالكتاب.

وقالت إنه تم التوسع هذا العام في تنفيذ فعالية الماراثون لتشمل أكثر من 84 موقعا مختلفا في جميع محافظات المملكة، حيث سعت المؤسسة هذا العام لتحطيم رقم قياسي جديد.

وأضافت، أن فكرة الماراثون جاءت من إيمان المؤسسة، بأن المكتبات العامة تعتبر مصدرا معرفيا مهما وترتبط كثيرا بالفعل المعرفي، وتعد القراءة أحد أبرز مصادر التعلم والمعرفة، وتؤمن مكتبة عبد الحميد شومان بأهمية أن تتخطى دورها في توفير مكان للقراءة فقط، بل تسعى لتكون مكانا يشجع القراءة ويزيد من عدد القراء، منوهة إلى أنه تم هذا العام التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإشراك أكبر عدد ممكن من مدارس المملكة في فعاليات الماراثون من خلال تخصيص حصص دراسية للقراءة.

وأشارت إلى أن المؤسسة قامت بتوفير جميع الأجواء المناسبة لإقامة الماراثون بحسب المعايير المعتمدة لتنفيذ مثل تلك الفعاليات عالميا من حيث الإضاءة والأماكن المريحة والاحتياجات اللازمة من مواد وأدوات وتجهيزات لوجستية وخدمات تكنولوجية وإنترنت، مثلما تم تجهيز المكتبة بطريقة مشابهة لسباق الماراثون الرياضي، فهناك خط بداية ونهاية ومسار للمشاركين في الماراثون، وذلك يساعد على تعريف المشاركين بجميع أقسام المكتبة وكتبها، وبالتالي توسيع مداهم المعرفي في الكتب.

واشتمل الماراثون على العديد من البرامج والأنشطة التي تم تنفيذها في المكتبة العامة ودرب المعرفة، مثل القراءات القصصية الجماعية وقراءات حرة، والبحث عن الكنز.

--(بترا)

م ت/م د/ح أ

28/09/2023 20:42:44