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ضبط 10 تجار مروجين ومهربين للمخدرات في 8 قضايا نوعية

9/28/2023 2:38:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم وحملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 8 قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على 10 تجار مروجين ومهربين للمخدرات.
وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في معبر جابر الحدودي؛ إذ جرى ضبط 124 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل مركبة شحن بمخابئ سرية من أجل تهريبها إلى خارج المملكة، وما زال التحقيق جارياً في القضية.
وفي قضيتين منفصلتين ضبطت كميات كبيرة من مادة الكريستال القاتلة، ففي العاصمة دوهم أحد أخطر تجار ومهربي المواد المخدرة وسط العاصمة وضبط بحوزته 9 كغم من تلك المادة السامة والقاتلة، إضافة إلى 50 غم من مادة الكوكايين المخدرة و 1000 حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في لواء الرمثا على مستورد لمادة الكريستال أثناء مباشرة بيعها وبرفقته شخص آخر وضبط بحوزتهما 2 كغم منها.
وفي البادية الوسطى، نُفذت مداهمتان منفصلتان دوهم في الأولى شخصان مسلحان أحدهما بحقه 5 طلبات أمنية، إذ أبديا مقاومة للقوة وقام أحدهما باستخدام سلاح ناري وأطلق النار باتجاه القوة فور مداهمته إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما وبحوزتهما السلاح الناري المستخدم و 4 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة، فيما دوهم في الثانية مطلوب مصنف بالخطر وبحقه 9 طلبات أمنية وأُلقي القبض عليه.
وفي محافظة المفرق دوهم تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات حوله وألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 27 كف حشيش و 10 آلاف حبة مخدرة وعلى سلاحين ناريين، فيما ألقي القبض في منطقة الأزرق على مروج للمخدرات، وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش وألفي حبة مخدرة .
وفي احدى مناطق غرب إربد، جرت مداهمة أحد أخطر الأشخاص المطلوبين باللواء وبحقه 15 طلبا أمنيا بقضايا المخدرات والشروع بالقتل، وألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 6 كفوف حشيش، وكمية من الحبوب المخدرة وعلى سلاحين ناريين.
--(بترا)
م خ م د/ح أ
28/09/2023 20:40:16

MENAFN28092023000117011021ID1107160440

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