ضبط 10 تجار مروجين ومهربين للمخدرات في 8 قضايا نوعية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا جهودهم وحملاتهم المكثفة لملاحقة أشكال التعامل بالمواد المخدرة كافة، إذ تعاملوا خلال الأيام الماضية مع 8 قضايا نوعية أُلقي القبض خلالها على 10 تجار مروجين ومهربين للمخدرات.
وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في معبر جابر الحدودي؛ إذ جرى ضبط 124 ألف حبة مخدرة أخفيت داخل مركبة شحن بمخابئ سرية من أجل تهريبها إلى خارج المملكة، وما زال التحقيق جارياً في القضية.
وفي قضيتين منفصلتين ضبطت كميات كبيرة من مادة الكريستال القاتلة، ففي العاصمة دوهم أحد أخطر تجار ومهربي المواد المخدرة وسط العاصمة وضبط بحوزته 9 كغم من تلك المادة السامة والقاتلة، إضافة إلى 50 غم من مادة الكوكايين المخدرة و 1000 حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في لواء الرمثا على مستورد لمادة الكريستال أثناء مباشرة بيعها وبرفقته شخص آخر وضبط بحوزتهما 2 كغم منها.
وفي البادية الوسطى، نُفذت مداهمتان منفصلتان دوهم في الأولى شخصان مسلحان أحدهما بحقه 5 طلبات أمنية، إذ أبديا مقاومة للقوة وقام أحدهما باستخدام سلاح ناري وأطلق النار باتجاه القوة فور مداهمته إلا أن القوة الأمنية تمكنت من السيطرة عليهما وضبطهما وبحوزتهما السلاح الناري المستخدم و 4 كفوف حشيش وكمية من مادة الكريستال المخدرة، فيما دوهم في الثانية مطلوب مصنف بالخطر وبحقه 9 طلبات أمنية وأُلقي القبض عليه.
وفي محافظة المفرق دوهم تاجر للمخدرات بعد جمع المعلومات حوله وألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 27 كف حشيش و 10 آلاف حبة مخدرة وعلى سلاحين ناريين، فيما ألقي القبض في منطقة الأزرق على مروج للمخدرات، وضبط بحوزته 6 كفوف حشيش وألفي حبة مخدرة .
وفي احدى مناطق غرب إربد، جرت مداهمة أحد أخطر الأشخاص المطلوبين باللواء وبحقه 15 طلبا أمنيا بقضايا المخدرات والشروع بالقتل، وألقي القبض عليه وضُبط بحوزته 6 كفوف حشيش، وكمية من الحبوب المخدرة وعلى سلاحين ناريين.
--(بترا)
م خ م د/ح أ
28/09/2023 20:40:16
MENAFN28092023000117011021ID1107160440
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