ندوة بعنوان الدين والأمن والسلام في جامعة آل البيت

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 17 أيلول(بترا)- نظمت كلية الشريعة في جامعة آل البيت بالتعاون مع منظمة كايسيد الدولية، بمشاركة عدد من الجهات والمنظمات والمؤسسات الحكومية والرسمية والعسكرية، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان "الدين والأمن والسلام"دور القادة الدينيين في تعزيز أمن وسلام المجتمع.

وأكد نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والشؤون المجتمعية الدكتور هاني أخو ارشيدة أهمية التصدي إلى أدوات تشويه الديانات المختلفة، مشيراً إلى دور القادة الدينيين في قيادة المجتمعات نحو السلم والأمن والسلام والتركيز على حوار الأديان والقواسم المشتركة لتعزيز الأمن والسلام وثقافة السلام ونبذ ثقافة الكراهية.

بدوره، أشار عميد كلية الشريعة الدكتور أنس أبو عطا إلى دور جامعة آل البيت في تحقيق الوعي الاستراتيجي الذي نسعى له من ضمن المنظومة التعليمية، لافتا إلى أن كلية الشريعة بالجامعة تقوم بالتوعية لتحقيق حوارات هادئة وهادفة.

وبين الأكاديمي الدكتور عامر الحافي، أن الخلل المفاهيمي وبعض المصطلحات التي لها علاقة بالإرهاب الإنساني بحاجة إلى مواجهة من القيادات الدينية التي لا يجوز أن تكون في معزل عن الوعي السياسي، مشيراً إلى ان الدراسات الدينية تحتاجها المجتمعات المعاصرة لدورها في إيجاد قيم أخلاقية تعزز المقومات الأساسية في الأمن والسلم المجتمعي .

وبينت منسقة الندوة شيرين طعيمة، المحاور الرئيسية للندوة التي ناقشت آفاق الدور الذي يمكن أن يؤديه القادة الدينيون في تعزيز أمن واستقرار المجتمع، حيث أقرت الندوة الدور المهم والحيوي للقادة الدينيين في منع نشوب الصراعات و تسويتها.

وتضمنت الجلسات مناقشة "آفاق الدور الذي يمكن أن تؤديه القيادات الدينية في تعزيز السلام والأمن في المجتمع وفي منع نشوب الصراعات وتسويتها وبناء السلام لبناء مجتمع متماسك" تحدث فيها كل من الدكتور سلطان القرالة من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والدكتور محمد غالية من دائرة الإفتاء والأب علاء بعير من المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام.

وفي الجلسة الثانية، جرى مناقشة تعزيز المصالحة والتعايش السلمي و الآليات والممارسات الفضلى، حيث تحدث كل من الدكتورة ريم أبودلبوح من المركز الوطني لحقوق الإنسان والمقدم محمد السكر من الأمن العام والدكتور عروة الدويري من كلية الشريعة.

وفي نهاية الندوة التي حضرها عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني من رجالات الدين الإسلامي والمسيحي والمهتمين، دار حوار ونقاش مستفيض بين المحاضرين والحضور أفضى إلى نقاش وتوصيات تؤكد ضرورة تعزيز المصالحة والتعايش السلمي والممارسات الفضلى له.

--(بترا)

ه ق/م د/ح أ

28/09/2023 20:34:49