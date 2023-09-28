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اللاعب عشيش يودع دورة الألعاب الآسيوية

9/28/2023 2:38:09 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، منافسات دور الـ 16 من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وخسر زياد عشيش، اليوم الخميس، أمام اللاعب الياباني "أوكازاوا" في دور الـ 16 ضمن منافسات وزن 71 كغم، بعد أن انتهى النزال بالتعادل وحسمها الحكام لصالح اللاعب الياباني.
وتستكمل يوم غد الجمعة مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية، وسيلتقي حسين عشيش في دور الـ 16 لوزن تحت 80 كغم مع الإندونيسي موسكيتا ميشيل، فيما ستلتقي اللاعبة حنان نصار مع الهندية "زرين" في ربع نهائي وزن تحت 50 كغم.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
28/09/2023 19:42:52

MENAFN28092023000117011021ID1107160438

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