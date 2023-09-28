اللاعب عشيش يودع دورة الألعاب الآسيوية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، زياد عشيش، منافسات دور الـ 16 من دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.
وخسر زياد عشيش، اليوم الخميس، أمام اللاعب الياباني "أوكازاوا" في دور الـ 16 ضمن منافسات وزن 71 كغم، بعد أن انتهى النزال بالتعادل وحسمها الحكام لصالح اللاعب الياباني.
وتستكمل يوم غد الجمعة مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية، وسيلتقي حسين عشيش في دور الـ 16 لوزن تحت 80 كغم مع الإندونيسي موسكيتا ميشيل، فيما ستلتقي اللاعبة حنان نصار مع الهندية "زرين" في ربع نهائي وزن تحت 50 كغم.
--(بترا)
خ خ/م ق/ح أ
28/09/2023 19:42:52
MENAFN28092023000117011021ID1107160438
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