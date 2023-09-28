عجلون: اجتماع تنسيقي لمشرفي أندية حماية الطبيعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 28 أيلول (بترا)– عقد في قاعة مدرسة الأميرة عائشة بمحافظة عجلون اليوم الخميس الاجتماع التنسيقي لمشرفي أندية حماية الطبيعة المدرسية بتنظيم من مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون ومحمية غابات عجلون.
وأكد مسؤول الأندية في مديرية التربية عبد الرحيم الصمادي أهمية البيئة والحفاظ عليها كجزء من الحفاظ على سلامة الإنسان، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع التنسيقي لأندية حماية الطبيعة وتسليط الضوء على دورها في حماية البيئة وتعزيز الوعي وصولا الى بيئة آمنة صحيا و اجتماعيا .
وقدمت مسؤولة التوعية في محمية غابات عجلون كوثر دويكات شرحاً عن جهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في مجال تحسين حماية البيئة و الاهتمام بها لتحقيق التنمية المستدامة وما تم تصميمه من برامج التعليم البيئي وإدخال المفاهيم البيئية للمناهج لإيجاد جيل واع ومنتم لبيئته واستثمار الفن والمسرح والأنترنت والبرامج التفاعلية والألعاب ضمن استراتيجية الجمعية للتعليم البيئي.
بدوره، بين رئيس مجلس التطوير التربوي علي القضاة، أهمية استثمار المناسبات البيئية والإذاعة الصباحية وبرامج الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والمحميات لإعداد باحثين بيئيين يساهمون في عملية التوعية على مستوى المدارس إلى جانب تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعية البيئة واللجنة الاستشارية للمحمية.
وأكد رئيس جمعية البيئة الأردنية علي فريحات استعداد الجمعية للمشاركة في أية فاعليات بيئية في المدارس ودعم الأنشطة والبرامج التي تساهم في زيادة الوعي البيئي، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به الجمعية على مستوى المملكة في مجال نشر الوعي البيئي وتكريم المدارس المتميزة بيئياً من خلال مهرجان المسرح المدرسي الذي تنظمه الجمعية سنوياً .
وبين عدد من المشاركين خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس قسم النشاطات في التربية ياسين السعايدة ضرورة تنفيذ برامج توعوية وجلسات حوارية في المدارس وإقامة التجمعات والمؤتمرات والندوات البيئية لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
28/09/2023 19:41:25
MENAFN28092023000117011021ID1107160437
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