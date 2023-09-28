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عجلون: اجتماع تنسيقي لمشرفي أندية حماية الطبيعة

9/28/2023 2:38:08 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 28 أيلول (بترا)– عقد في قاعة مدرسة الأميرة عائشة بمحافظة عجلون اليوم الخميس الاجتماع التنسيقي لمشرفي أندية حماية الطبيعة المدرسية بتنظيم من مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون ومحمية غابات عجلون.
وأكد مسؤول الأندية في مديرية التربية عبد الرحيم الصمادي أهمية البيئة والحفاظ عليها كجزء من الحفاظ على سلامة الإنسان، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع التنسيقي لأندية حماية الطبيعة وتسليط الضوء على دورها في حماية البيئة وتعزيز الوعي وصولا الى بيئة آمنة صحيا و اجتماعيا .
وقدمت مسؤولة التوعية في محمية غابات عجلون كوثر دويكات شرحاً عن جهود الجمعية الملكية لحماية الطبيعة في مجال تحسين حماية البيئة و الاهتمام بها لتحقيق التنمية المستدامة وما تم تصميمه من برامج التعليم البيئي وإدخال المفاهيم البيئية للمناهج لإيجاد جيل واع ومنتم لبيئته واستثمار الفن والمسرح والأنترنت والبرامج التفاعلية والألعاب ضمن استراتيجية الجمعية للتعليم البيئي.
بدوره، بين رئيس مجلس التطوير التربوي علي القضاة، أهمية استثمار المناسبات البيئية والإذاعة الصباحية وبرامج الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والمحميات لإعداد باحثين بيئيين يساهمون في عملية التوعية على مستوى المدارس إلى جانب تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعية البيئة واللجنة الاستشارية للمحمية.
وأكد رئيس جمعية البيئة الأردنية علي فريحات استعداد الجمعية للمشاركة في أية فاعليات بيئية في المدارس ودعم الأنشطة والبرامج التي تساهم في زيادة الوعي البيئي، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به الجمعية على مستوى المملكة في مجال نشر الوعي البيئي وتكريم المدارس المتميزة بيئياً من خلال مهرجان المسرح المدرسي الذي تنظمه الجمعية سنوياً .
وبين عدد من المشاركين خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس قسم النشاطات في التربية ياسين السعايدة ضرورة تنفيذ برامج توعوية وجلسات حوارية في المدارس وإقامة التجمعات والمؤتمرات والندوات البيئية لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلبة.
--(بترا)
ع.ف/م ق/ح أ
28/09/2023 19:41:25

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