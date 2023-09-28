الحسبان: برنامج كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية يتوافق مع أعلى المعايير الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 28 أيلول (بترا)- عمر ضمرة - أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية العين الدكتور ياسين الحسبان، أن برنامج كلية طب الأسنان الجديدة في الجامعة يضاهي ما هو مطبق في أحدث الجامعات العالمية، ويتوافق مع أعلى المعايير الدولية للجودة في التدريس والتدريب والبحث العلمي.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الحسبان ورئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون وأعضاء مجلس الأمناء، اليوم الخميس إلى مبنى الكلية للاطلاع على مرافقه المختلفة من القاعات التدريسية الحديثة والمختبرات المتقدمة والتجهيزات العصرية.
واستمع رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إلى شرح حول كلية طب الأسنان قدمه رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون حول ما تضمه الكلية الجديدة من القاعات والمختبرات، مشيراً أن الكلية الجديدة ستقدم عدة برامج نوعية ومتقدمة تواكب أحدث المستجدات في مجال طب الأسنان وتستقطب الطلبة من داخل الأردن وخارجها.
وأشار إلى أن الجامعة أعدت خطة دراسية نوعية تواكب أحدث الخطط الدراسية في الجامعات المرموقة، ووفرت الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والفنيين، واستثمرت في الابتعاث إلى الجامعات المرموقة،مؤكداً استمرار خطة الابتعاث إلى أفضل الجامعات العالمية ذات التصنيف العالمي المتميز.
وأضاف الزبون، أن الجامعة أولت الجانب العملي والتدريب للطلبة أولوية قصوى من خلال السير بإجراءات إنشاء "مبنى العيادات السريرية" ،لتوفير التدريب السريري لطلبة الكلية وإجراء البحوث، كما ستقدم العيادات الخدمات الطبية السنية النوعية لأبناء المجتمع المحلي في محافظات الوسط بشكل عام ومحافظتي الزرقاء والمفرق بشكل خاص، وكذلك أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة في الجامعة.
بدوره، أشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور خالد أبو التين بجهود أعضاء المجلس التأسيسي لكلية طب الأسنان الذي تابع استكمال كافة التجهيزات والتقنيات التعليمية والمواد الحديثة المتطورة، وتجهيز خطة دراسية تواكب أحدث البرامج الأكاديمية العالمية المتطورة في هذا المجال.
كما قَدَّمَ نائب رئيس الجامعة الدكتور عوني اطرادات شرحاً حول مرافق المبنى، وما تضمه من القاعات والمختبرات التدريسية المجهزة وفق أحدث التجهيزات التعليمية والرقمية والأدوات العصرية،موضحاً أن كلية طب الأسنان في الجامعة تحتوي على مبنى حديث جدًا وبمساحة كبيرة.
--(بترا)
ع ض/م ق/ح أ
28/09/2023 19:35:22
MENAFN28092023000117011021ID1107160436
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.