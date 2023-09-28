الحسبان: برنامج كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية يتوافق مع أعلى المعايير الدولية

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الزرقاء 28 أيلول (بترا)- عمر ضمرة - أكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية العين الدكتور ياسين الحسبان، أن برنامج كلية طب الأسنان الجديدة في الجامعة يضاهي ما هو مطبق في أحدث الجامعات العالمية، ويتوافق مع أعلى المعايير الدولية للجودة في التدريس والتدريب والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الحسبان ورئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون وأعضاء مجلس الأمناء، اليوم الخميس إلى مبنى الكلية للاطلاع على مرافقه المختلفة من القاعات التدريسية الحديثة والمختبرات المتقدمة والتجهيزات العصرية.

واستمع رئيس وأعضاء مجلس الأمناء إلى شرح حول كلية طب الأسنان قدمه رئيس الجامعة الدكتور فواز الزبون حول ما تضمه الكلية الجديدة من القاعات والمختبرات، مشيراً أن الكلية الجديدة ستقدم عدة برامج نوعية ومتقدمة تواكب أحدث المستجدات في مجال طب الأسنان وتستقطب الطلبة من داخل الأردن وخارجها.

وأشار إلى أن الجامعة أعدت خطة دراسية نوعية تواكب أحدث الخطط الدراسية في الجامعات المرموقة، ووفرت الكفاءات المتميزة من أعضاء هيئة التدريس والفنيين، واستثمرت في الابتعاث إلى الجامعات المرموقة،مؤكداً استمرار خطة الابتعاث إلى أفضل الجامعات العالمية ذات التصنيف العالمي المتميز.

وأضاف الزبون، أن الجامعة أولت الجانب العملي والتدريب للطلبة أولوية قصوى من خلال السير بإجراءات إنشاء "مبنى العيادات السريرية" ،لتوفير التدريب السريري لطلبة الكلية وإجراء البحوث، كما ستقدم العيادات الخدمات الطبية السنية النوعية لأبناء المجتمع المحلي في محافظات الوسط بشكل عام ومحافظتي الزرقاء والمفرق بشكل خاص، وكذلك أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة في الجامعة.

بدوره، أشاد نائب رئيس الجامعة لشؤون الكليات العلمية الدكتور خالد أبو التين بجهود أعضاء المجلس التأسيسي لكلية طب الأسنان الذي تابع استكمال كافة التجهيزات والتقنيات التعليمية والمواد الحديثة المتطورة، وتجهيز خطة دراسية تواكب أحدث البرامج الأكاديمية العالمية المتطورة في هذا المجال.

كما قَدَّمَ نائب رئيس الجامعة الدكتور عوني اطرادات شرحاً حول مرافق المبنى، وما تضمه من القاعات والمختبرات التدريسية المجهزة وفق أحدث التجهيزات التعليمية والرقمية والأدوات العصرية،موضحاً أن كلية طب الأسنان في الجامعة تحتوي على مبنى حديث جدًا وبمساحة كبيرة.

--(بترا)

ع ض/م ق/ح أ

28/09/2023 19:35:22