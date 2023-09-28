مدير الأمن العام يطّلع على خطط التعامل مع الطوارئ والظروف الجوية المحتملة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا) - ترأس مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الخميس، اجتماعاً أمنياً، بحضور مساعديه وكبار الضباط، اطلع من خلاله على أهم الخطط الموضوعة للتعامل مع حالات الطوارئ، والظروف الجوية المحتملة خلال فصل الشتاء.

ونقل اللواء المعايطة تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقدير جلالته للجهود المبذولة من منتسبي الأمن العام في المجالات والاختصاصات كافة.

وأشاد مدير الأمن العام بكفاءة التنسيق بين مختلف الوحدات والتشكيلات في المديرية، وكذلك التنسيق المتواصل مع مختلف المؤسسات الوطنية الشريكة في تقديم الخدمات الأمنية والإنسانية لمختلف المواطنين.

وأكّد اللواء المعايطة أهمية مواصلة التطوير والتحديث في مديرية الدفاع المدني، وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات وتعزيز الحماية المدنية، لا سيما حسن الاستجابة وسرعتها لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في مختلف الظروف والأوقات.

واستمع مدير الأمن العام إلى إيجاز قدمه مدير الدفاع المدني استعرض من خلاله المراحل التي وصلت إليها خطة التطوير والتحديث في الدفاع المدني الجاري العمل على تنفيذها لتعزيز القدرات العملياتية والبشرية والتقنية، ورفد فرق وطواقم الدفاع المدني المتخصصة بكوادر مؤهلة وآليات ومعدات حديثة قادرة على تقديم الإضافة الحقيقية لقيمة الجهود المبذولة.

وأكّد مدير الأمن العام على ضرورة الاستمرار في مراجعة الخطط وتقييمها، وفقاً للمتغيرات، ومواصلة العمل للارتقاء بكفاءة أنظمة نقل البيانات والبلاغات، وآليات تدفق المعلومات بين المسعفين والعاملين في الميدان مع الجهات الطبية وغرف العمليات، وتدريب عناصرها وتأهيلهم وتزويدهم بالتكنولوجيا الحديثة.

كما وجّه إلى استمرار العمل وبذل الجهود والتنسيق بين الوحدات والتشكيلات، والاستعداد الدائم للتعامل مع أي طارئ لا سيّما مع بداية دخول فصل الشتاء وما قد يصاحبه من حالات عدم الاستقرار الجوي، لافتًا في هذا المجال إلى ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة لتطبيق أفضل الممارسات بحرفية ومهنية عالية.

وفي السياق الأمني، أكد مدير الأمن العام على الاستمرار بالحملات الأمنية لمنع الجريمة والتصدي لها، والواجبات الأمنية الاعتيادية والطارئة لمساندة عمل المؤسسات الوطنية والحفاظ على مصالح الدولة، بتنسيق قائم ومتواصل مع مختلف الجهات الرسمية وعلى رأسها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

وأشار اللواء المعايطة إلى أهمية الجهود الأمنية والمرورية المبذولة في الميدان لإنفاذ القوانين، ونشر الطمأنينة في المجتمع، وما يرافق هذه الجهود من مسار توعوي يجسد حرص مديرية الأمن العام على توفير الوقاية والحماية، وتوطيد الشراكة المجتمعية بين رجل الأمن والمواطن.

--(بترا)

ل م/م ق/ح أ

28/09/2023 19:16:09