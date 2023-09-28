الشوبكي يتفقد مكتبي المتقاعدين العسكريين (الأمن والحماية) في الطفيلة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي اليوم الخميس مكتبي (الأمن والحماية) والتجاري في محافظة الطفيلة، واستمع إلى إيجازين من مديري المكتبين عن الواجبات والنشاطات التي يقدمهما.
وأكد الشوبكي اهتمام المؤسسة بشؤون المتقاعدين العسكريين، وأنهم على سلم أولوياتها مستمدين العزم من توجيهات جلالة الملك وولي عهده الأمين بإيلاء المتقاعدين العسكريين الرعاية والاهتمام وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
وأشاد الشوبكي بالجهود المقدمة للمتقاعدين العسكريين، مؤكداً ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهم والتسهيل عليهم بجميع معاملاتهم.
كما تفقد الشوبكي خلال زيارته، الوكيل المتقاعد عبدالله السوالقه، وأطمأن على صحته وتفقد أحواله.
من جانبه، عبر الوكيل المتقاعد السوالقه عن تقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة، شاكراً الجهود التي تبذلها المؤسسة لخدمة المتقاعدين العسكريين .
--(بترا)
م هـ /ح أ
28/09/2023 19:11:09
MENAFN28092023000117011021ID1107160434
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