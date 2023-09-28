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الشوبكي يتفقد مكتبي المتقاعدين العسكريين (الأمن والحماية) في الطفيلة

9/28/2023 2:38:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- تفقد مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي اليوم الخميس مكتبي (الأمن والحماية) والتجاري في محافظة الطفيلة، واستمع إلى إيجازين من مديري المكتبين عن الواجبات والنشاطات التي يقدمهما.
وأكد الشوبكي اهتمام المؤسسة بشؤون المتقاعدين العسكريين، وأنهم على سلم أولوياتها مستمدين العزم من توجيهات جلالة الملك وولي عهده الأمين بإيلاء المتقاعدين العسكريين الرعاية والاهتمام وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.
وأشاد الشوبكي بالجهود المقدمة للمتقاعدين العسكريين، مؤكداً ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهم والتسهيل عليهم بجميع معاملاتهم.
كما تفقد الشوبكي خلال زيارته، الوكيل المتقاعد عبدالله السوالقه، وأطمأن على صحته وتفقد أحواله.
من جانبه، عبر الوكيل المتقاعد السوالقه عن تقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة، شاكراً الجهود التي تبذلها المؤسسة لخدمة المتقاعدين العسكريين .
--(بترا)
م هـ /ح أ
28/09/2023 19:11:09

MENAFN28092023000117011021ID1107160434

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