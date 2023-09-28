الجمارك تحبط تهريب 12 كغم من الكوكايين المخدّر الخام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- أحبطت كوادر الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في مطار التخليص/ الشحن الجوي محاولة تهريب مادة الكوكايين المخدّر الخام مخبأة بطريقة فنية محكمة.

وقالت الدائرة، إنه تم الاشتباه "بماكنة" قادمة من إحدى دول أميركا اللاتينية مرورًا بعدة دول وصولًا إلى مطار التخليص/ الشحن الجوي، حيث تم إخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجد بداخلها 12 كغم من الكوكايين الخام، مخبأة بطريقة احترافية فنية، ومغلفة بإحكام؛ ليصعب الوصول إليها داخل الماكنة.

وأكدت الدائرة، أن كوادر الجمارك العاملة في مطار التخليص وبالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في المركز تمكنت من ضبط محاولة تهريب (12) كغم من الكوكايين المخدّر داخل"الماكنة" من خلال استخدامهم أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا، لحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها، مضيفًا أنه على الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني.

وتؤكد دائرة الجمارك على المضي قُدمًا في القيام بواجباتها بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بآفة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تشكّل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.

--(بترا)

رش/م ق/ح أ

28/09/2023 19:05:30