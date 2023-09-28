الجمارك تحبط تهريب 12 كغم من الكوكايين المخدّر الخام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- أحبطت كوادر الجمارك الأردنية والأجهزة الأمنية العاملة في مطار التخليص/ الشحن الجوي محاولة تهريب مادة الكوكايين المخدّر الخام مخبأة بطريقة فنية محكمة.
وقالت الدائرة، إنه تم الاشتباه "بماكنة" قادمة من إحدى دول أميركا اللاتينية مرورًا بعدة دول وصولًا إلى مطار التخليص/ الشحن الجوي، حيث تم إخضاعها واستهدافها إلى جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجد بداخلها 12 كغم من الكوكايين الخام، مخبأة بطريقة احترافية فنية، ومغلفة بإحكام؛ ليصعب الوصول إليها داخل الماكنة.
وأكدت الدائرة، أن كوادر الجمارك العاملة في مطار التخليص وبالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في المركز تمكنت من ضبط محاولة تهريب (12) كغم من الكوكايين المخدّر داخل"الماكنة" من خلال استخدامهم أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالميًا، لحماية المواطنين من المواد الخطرة والفاسدة بكافة أشكالها وأنواعها، مضيفًا أنه على الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني.
وتؤكد دائرة الجمارك على المضي قُدمًا في القيام بواجباتها بالتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية في مكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بآفة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تشكّل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين.
--(بترا)
رش/م ق/ح أ
28/09/2023 19:05:30
MENAFN28092023000117011021ID1107160433
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