مجلس محافظة المفرق يقر موازنته للعام المقبل

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 28 أيلول(بترا)-أقر مجلس محافظة المفرق خلال جلسته التي عقدها اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس المحامي صالح الخشمان موازنة المجلس للعام المقبل 2024 والبالغة 12 مليوناً و10 آلاف دينار .

وقال الخشمان أن مناقشات إعداد موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل استمرت على مدى 52 يوماً من النقاشات والآراء لافتا أن أسس توزيع الموازنة بنيت على العدالة والاهتمام بجميع القطاعات لاسيما الخدمية منها مشيرا أن توزيع الموازنة شمل كافة القطاعات بنسب متفاوتة وذلك من خلال التنسيق والتشاور مع المجلس التنفيذي في محافظة المفرق .

بدوره بين رئيس لجنة إعداد موازنة المجلس المحامي إبراهيم الجبور الخالدي أن موازنة المجلس تم توزيعها بعدالة وشفافية على 17 قطاعاً في المحافظة لافتا أن قطاع المياه نال نصيب الأسد من الموازنة بمبلغ إجمالي بلغ 536ر 2 مليون دينار في حين كان نصيب قطاع التربية والتعليم467ر 2 مليون دينار وقطاع الأشغال العامة استحوذ على 485ر1 مليون دينار في حين كان نصيب قطاع الصحة 851 ألف دينار .

وأضاف أن موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل تعد أعلى من موازنة المجلس للعام الحالي بمبلغ 8ر1مليون دينار موضحا أن 3 ملايين دينار من موازنة العام المقبل سيتم صرفها على المشاريع المستمرة من موازنة العام الحالي .

وأكد الخالدي أن المعايير التي اعتمدت من قبل لجنة إعداد موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل على الأسس المعتمدة من دائرة الموازنة العامة إضافة إلى معايير عدد السكان ونسبة الفقر والبطالة والتنمية المستدامة والمساحة الجغرافية .

وفي أعقاب جلسة إقرار موازنة مجلس محافظة المفرق للعام المقبل أكد محافظ المفرق سلمان النجادا على التشاركية والتشاور ما بين مجلس المحافظة ومجلس تنفيذي المفرق بما يحقق المصلحة العامة وتوفير الخدمات في جميع القطاعات للمواطنين بصورة جيدة .

--(بترا)

ه ق/ح أ

28/09/2023 18:57:43