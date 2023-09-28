جامعتا جدارا وموناش الأسترالية بحث التعاون

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 أيلول (بترا)- بحثت نائب رئيس جامعة جدارا الدكتور إيمان البشيتي اليوم الخميس مع مديري مشروع تقنيات التعلم الدكتور كيث سيويل ومطور تقنيات التعلم الرئيسي كينان بيومونت، وكايلي هاتش المسؤول التنفيذي للمشروع في كلية الصيدلة بجامعة "موناش"ملبورن/استراليا اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

واتفق الطرفين على عرض تجربة برنامج بعنوان "ماي ديسبنز" في مؤتمر دولي يعقد للصيدلة في جامعة جدارا العام المقبل، وإجراء دراسة بحثية بهدف استكشاف فوائد تجربة البرنامج لطلبة كلية الصيدلة والأكاديميين في الأردن والمنطقة، وتدريب متخصصين بعلوم التكنولوجيا والصيدلة من جامعة جدارا على مهارات معينة تخص البرنامج، ودراسة إمكانية تدريب الطلبة والصيادلة على تقديم خدمة المراجعة الدوائية من خلال البرنامج في المستقبل.

يشار إلى أن برنامج "ماي دسبنز"، هو‏ برنامج محاكاة لعلوم الصيدلة عبر الإنترنت، يتيح للطلبة تطوير وممارسة مهاراتهم من خلال صرف الأدوية وتقديم الإرشادات اللازمة للمريض، ويوفر بيئة آمنة للممارسة الصيدلانية التي قد يرتكب فيها الصيادلة الأخطاء وهم في بداية طريقهم المهني دون التعرض للعواقب الخطيرة حتى لو حصلت تلك الأخطاء في العالم الحقيقي.

--(بترا)

ع ع/م ق

28/09/2023 18:54:06