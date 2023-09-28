جامعتا جدارا وموناش الأسترالية بحث التعاون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 28 أيلول (بترا)- بحثت نائب رئيس جامعة جدارا الدكتور إيمان البشيتي اليوم الخميس مع مديري مشروع تقنيات التعلم الدكتور كيث سيويل ومطور تقنيات التعلم الرئيسي كينان بيومونت، وكايلي هاتش المسؤول التنفيذي للمشروع في كلية الصيدلة بجامعة "موناش"ملبورن/استراليا اليوم الخميس، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.
واتفق الطرفين على عرض تجربة برنامج بعنوان "ماي ديسبنز" في مؤتمر دولي يعقد للصيدلة في جامعة جدارا العام المقبل، وإجراء دراسة بحثية بهدف استكشاف فوائد تجربة البرنامج لطلبة كلية الصيدلة والأكاديميين في الأردن والمنطقة، وتدريب متخصصين بعلوم التكنولوجيا والصيدلة من جامعة جدارا على مهارات معينة تخص البرنامج، ودراسة إمكانية تدريب الطلبة والصيادلة على تقديم خدمة المراجعة الدوائية من خلال البرنامج في المستقبل.
يشار إلى أن برنامج "ماي دسبنز"، هو برنامج محاكاة لعلوم الصيدلة عبر الإنترنت، يتيح للطلبة تطوير وممارسة مهاراتهم من خلال صرف الأدوية وتقديم الإرشادات اللازمة للمريض، ويوفر بيئة آمنة للممارسة الصيدلانية التي قد يرتكب فيها الصيادلة الأخطاء وهم في بداية طريقهم المهني دون التعرض للعواقب الخطيرة حتى لو حصلت تلك الأخطاء في العالم الحقيقي.
--(بترا)
ع ع/م ق
28/09/2023 18:54:06
MENAFN28092023000117011021ID1107160431
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