ثقافة العقبة تحتفي بيوم القراءة الوطني وتعلن الفائزين بجائزة خير جليس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 28 أيلول (بترا)- أمين المعايطه - احتفلت مديرية ثقافة العقبة اليوم الخميس بيوم القراءة الوطني، وأعلنت الفائزين بجائزة "خير جليس" التي نظمتها للتشجيع على القراءة والعودة للكتاب كمصدر معرفي مهم لا غنى عنه لكل إنسان.
وأكد مدير المديرية طارق البدور حرص وزارة الثقافة على تشجيع الشباب على القراءة من خلال برامجها بهدف العودة للكتاب والنهل من معرفته خاصة بعد أن بات الكتاب الورقي مهددا من قبل وسائل الاتصال الحديثة، وتحديداً وسائل التواصل الاجتماعي التي تقدم المعلومة المعلبة والجاهزة دون عناء ودون علاقة بين الوسيلة والمتلقي للمعلومة.
وأضاف، أن مسابقة خير جليس التي نظمتها المديرية وجمعية واحة الفكر والأدب استهدفت تعميم ثقافة القراءة والعودة إلى الكتاب لفئتين عمريتين، هما سن 14 - 18 و 19 - 25 عاماً وفق شروط كانت قد وضعتها لجنة التحكيم لكل فئة.
من جانبه، أكد عضو لجنة تحكيم المسابقة الدكتور جميل الشقيرات، أن الإحصائيات العالمية للقراءة في العالم تميل إلى أن الإنسان العربي يقرأ ما مجموعة ست دقائق في العام الواحد بينما الإنسان في أوروبا يقرأ في العام الواحد ما يزيد على 200 ساعة.
وفاز في مسابقة خير جليس في المرحلة العمرية الأولى 14 - 18 عاماً في المركز الأول الطالبة ولاء سليمان الصقور من مدرسة القويرة الثانوية للبنات، وفي المركز الثاني الطالبة لجين بكر العيسة من مدرسة اروى بنت عبد المطلب الثانوية ، وفي المركز الثالث الطالبة براءة كريم الخلفات مدرسة التاسعة المختلطة.
وفاز في الفئة العمرية من سن 19 - 25 عاما في المركز الأول ليمار عمر المومني ، وفي المركز الثاني رهف هيثم القاسم ، وحل ثالثا حذيفة عمر المومني .
ووزعت مديرية الثقافة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال ماراثون القراءة الذي جاء بمناسبة اليوم الوطني للقراءة مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة من كتب الدعم و المئوية وكتب الإهداء .
--(بترا)
ا م/ ف ج
28/09/2023 18:50:44
MENAFN28092023000117011021ID1107160430
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