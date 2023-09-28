ثقافة العقبة تحتفي بيوم القراءة الوطني وتعلن الفائزين بجائزة خير جليس

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 28 أيلول (بترا)- أمين المعايطه - احتفلت مديرية ثقافة العقبة اليوم الخميس بيوم القراءة الوطني، وأعلنت الفائزين بجائزة "خير جليس" التي نظمتها للتشجيع على القراءة والعودة للكتاب كمصدر معرفي مهم لا غنى عنه لكل إنسان.

وأكد مدير المديرية طارق البدور حرص وزارة الثقافة على تشجيع الشباب على القراءة من خلال برامجها بهدف العودة للكتاب والنهل من معرفته خاصة بعد أن بات الكتاب الورقي مهددا من قبل وسائل الاتصال الحديثة، وتحديداً وسائل التواصل الاجتماعي التي تقدم المعلومة المعلبة والجاهزة دون عناء ودون علاقة بين الوسيلة والمتلقي للمعلومة.

وأضاف، أن مسابقة خير جليس التي نظمتها المديرية وجمعية واحة الفكر والأدب استهدفت تعميم ثقافة القراءة والعودة إلى الكتاب لفئتين عمريتين، هما سن 14 - 18 و 19 - 25 عاماً وفق شروط كانت قد وضعتها لجنة التحكيم لكل فئة.

من جانبه، أكد عضو لجنة تحكيم المسابقة الدكتور جميل الشقيرات، أن الإحصائيات العالمية للقراءة في العالم تميل إلى أن الإنسان العربي يقرأ ما مجموعة ست دقائق في العام الواحد بينما الإنسان في أوروبا يقرأ في العام الواحد ما يزيد على 200 ساعة.

وفاز في مسابقة خير جليس في المرحلة العمرية الأولى 14 - 18 عاماً في المركز الأول الطالبة ولاء سليمان الصقور من مدرسة القويرة الثانوية للبنات، وفي المركز الثاني الطالبة لجين بكر العيسة من مدرسة اروى بنت عبد المطلب الثانوية ، وفي المركز الثالث الطالبة براءة كريم الخلفات مدرسة التاسعة المختلطة.

وفاز في الفئة العمرية من سن 19 - 25 عاما في المركز الأول ليمار عمر المومني ، وفي المركز الثاني رهف هيثم القاسم ، وحل ثالثا حذيفة عمر المومني .

ووزعت مديرية الثقافة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة خلال ماراثون القراءة الذي جاء بمناسبة اليوم الوطني للقراءة مجموعة من إصدارات وزارة الثقافة من كتب الدعم و المئوية وكتب الإهداء .

--(بترا)

ا م/ ف ج

28/09/2023 18:50:44