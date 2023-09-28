القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين
التاريخ
9/28/2023 2:37:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بغداد 28 ايلول (بترا)- القت قوات الأمن العراقي اليوم الخميس، القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن فريقا استخباريا تمكن من تشخيص ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد مثبتة عليهم اتهامات بالقيام بجرائم إرهابية.
وأردف أن الفريق الاستخباري نجح في عملية أمنية دقيقة من القاء القبض على الإرهابيين، واحالتهم للجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل.
--(بترا)
ف ب /ف ج
28/09/2023 18:47:13
MENAFN28092023000117011021ID1107160429
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.