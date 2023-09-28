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القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين

9/28/2023 2:37:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بغداد 28 ايلول (بترا)- القت قوات الأمن العراقي اليوم الخميس، القبض على ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم، إن فريقا استخباريا تمكن من تشخيص ثلاثة إرهابيين في العاصمة بغداد مثبتة عليهم اتهامات بالقيام بجرائم إرهابية.
وأردف أن الفريق الاستخباري نجح في عملية أمنية دقيقة من القاء القبض على الإرهابيين، واحالتهم للجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل.
--(بترا)
ف ب /ف ج
28/09/2023 18:47:13

MENAFN28092023000117011021ID1107160429

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