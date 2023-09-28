2710 اطنان من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2710 اطنان، منها 1741 طن خضار، و796 طن فواكه، و 173 طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45 قرشا، والبطاطا بين 35 و 60 قرشا، والبندورة بين 25 و 55 قرشا، والجزر بين 60 و 100 قرش، والخيار بين 15 و 35 قرشا، والزهرة بين 25 و 50 قرشا، والليمون بين 40 و 70 قرشا، والموز البلدي بين 60 و 90 قرشا.

--(بترا)

رح/ف ج

28/09/2023 18:43:35