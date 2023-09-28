2710 اطنان من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2710 اطنان، منها 1741 طن خضار، و796 طن فواكه، و 173 طنا من الورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و45 قرشا، والبطاطا بين 35 و 60 قرشا، والبندورة بين 25 و 55 قرشا، والجزر بين 60 و 100 قرش، والخيار بين 15 و 35 قرشا، والزهرة بين 25 و 50 قرشا، والليمون بين 40 و 70 قرشا، والموز البلدي بين 60 و 90 قرشا.
--(بترا)
رح/ف ج
28/09/2023 18:43:35
MENAFN28092023000117011021ID1107160428
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.