الأمير الحسن يلتقي مجموعة من المختصين والعاملين في القطاع الزراعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا) رندا حتاملة- التقى سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الخميس في وزارة الزراعة، مجموعة من المختصين وعاملين في القطاع الزراعي وموظفين بالوزارة.

وأكد سموه في كلمة له خلال اللقاء، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ضرورة التفكير المتداخل للتحول من الإنجاز التنموي إلى الزراعي ضمن منظومة المياه والغذاء والطاقة والبيئة.

وأشار سموه إلى أن منظومة التبيؤ حيث الإنسان والمكان، عابرة للحدود، ولا يمكن أن تنجح في غياب نظرة إقليمية شاملة.

ودعا سموه إلى العمل ليصبح الأردن محطة ذكية للمناخ على مستوى البيانات والتشبيك من جهة، والتعاون لفتح مجال التشاركية المبنية على المعرفة المطلقة، من جهة أخرى.

ونوه سموه، في كلمته، إلى أن الكرامة الإنسانية هي منطلق الحديث وأن الغاية من اللقاءات تكريم الإنسان أياً كان وأينما كان رجلا أو امرأة أو طفلا لأنهم الاستثمار الحقيقي.

من جانبه قال الوزير الحنيفات إنه رغم تحديات التغير المناخي وجائحة كورونا لم نفتقد في الأردن أي صنف غذائي بشهادة البنك الدولي ومنظمة الفاو، لافتا الى أن الأردن كان وما يزال الأقل تضخما.

وعرض الحنيفات لأهم إنجازات الخطة الوطنية للزراعة، مشيرا إلى أن 20 بالمئة من الاقتصاد الوطني يرفده القطاع الزراعي.

وأضاف، إن الخطة الزراعية خلقت فرص عمل في البوادي والمحافظات وكثفت المرشدين الزراعيين وبلغ فيها التمويل الزراعي 115 مليون دينار من خلال محفظة الإقراض الزراعي، مشيرا الى أن الخطة الزراعية ركزت على التنمية الريفية وتمكين المرأة، كما أولت اهتماما لإنتاج البذور وكان الأردن الدولة الأولى عربيا التي تستحدث بنكا للبذور.

بدوره عرض مدير منظمة الشبكة الإسلامية للمياه الدكتور مروان الرقاد لأعمال ومشاريع المنظمة في الأردن والمبادرات التي طرحتها المنظمة على المستوى الإقليمي لتعزيز التعاون بين الدول وتحويل التحديات إلى فرص.

من جانبه أكد الممثل الاقليمي لمؤسسة "باثفايندر إنترناشيونال" الدكتور محمد ابو إن أهمية استخدام الطاقة النظيفة والمشاريع الصديقة للبيئة لحفظ حياة فضلى للجيل القادم، مشيرا إلى أهم أعمال المؤسسة والمشاريع الإقليمية لها في ظل التحديات المناخية والبيئية.

بدوره عرض مدير مشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي المهندس توفيق خواطرة لأهم الإنجازات التي تحققت في البلديات والمحافظات الأردنية في مجالات عمل المشروع من خلال الشراكة مع المؤسسات والهيئات.

وأكد الخواطرة أن المشروع يعد من المشاريع الرائدة في تقديم الخدمات والدعم في البلديات والمحافظات.

بدوره، تحدث مدير عام المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي نزار حداد حول مشروع بنك البذور، الذي يعمل ينفذه المركز حاليا، مشيرا الى أن المشروع يشكل انجازا نوعيا مهما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي.

--(بترا)

رح

28/09/2023 18:39:43