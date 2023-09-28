عمان 28 ايلول (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية عملية تخفيض رأس مال شركة المستقبل العربية للاستثمار اليوم الخميس، بمقدار 4.9 مليون دينار/سهم وبنسبة 20 بالمئة تقريباً من رأس مال الشركة. واصبح رأس مال الشـركة المسجل لـدى مركز إيداع الأوراق المالية 20 مليون دينار/سهم بدلاً من 24.9 دينار/سهم، وذلك من خلال اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2022. وجاء تخفيض رأس مال الشركة استناداً إلى قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين . --(بترا) رش/ف ج 28/09/2023 18:38:02

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.