تخفيض رأس مال شركة المستقبل العربية للاستثمار

تخفيض رأس مال شركة المستقبل العربية للاستثمار
التاريخ
9/28/2023 2:37:39 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 ايلول (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية عملية تخفيض رأس مال شركة المستقبل العربية للاستثمار اليوم الخميس، بمقدار 4.9 مليون دينار/سهم وبنسبة 20 بالمئة تقريباً من رأس مال الشركة.
واصبح رأس مال الشـركة المسجل لـدى مركز إيداع الأوراق المالية 20 مليون دينار/سهم بدلاً من 24.9 دينار/سهم، وذلك من خلال اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2022.
وجاء تخفيض رأس مال الشركة استناداً إلى قرار الهيئة العامة للشركة في اجتماعها وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين .
--(بترا)
رش/ف ج
28/09/2023 18:38:02
MENAFN28092023000117011021ID1107160426
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