البابا فرنسيس يستقبل وفد المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- حيّا البابا فرنسيس "المؤمنين الناطقين باللغة العربيّة، خاصة أعضاء المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في المملكة الاردنية الهاشمية"، وذلك خلال مشاركتهم في مقابلة قداسته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان أمس الأربعاء.
وبحسب المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، قال البابا في تحيته في ختام مقابلته العامّة: "أحيّي المؤمنين الناطقين باللغة العربيّة، خاصة أعضاء المركز الكاثوليكيّ للدراسات والإعلام، القادمين من الأردن".
وأضاف للناطقين بالعربية الحاضرين مع ألوف الحجاج من مختلف أقطار العالم: "في وسط الصعوبات التي يعيشها عالم اليوم، تبقى كلمة الله الملاذ الآمن الوحيد، والهادية، وينبوع القوة اللازمة لمواجهة تحديات الحياة بالرجاء. بارككم الرّب جميعًا وحماكم دائمًا من كل شر".
والتقى البابا فرنسيس بعد اللقاء أعضاء وفد المركز الكاثوليكي، حيث قدّم مدير المركز الأب رفعت بدر تحيّة الشعب الأردني والكنائس، وقدّم لقداسته تراباً ومياهاً مقدّسة من موقع معموديّة السيّد المسيح في نهر الأردن - المغطس، مقدمّة من هيئة تنشيط السياحة، ولوحة فسيفسائيّة تصوّر شعار المركز وشعار موقع أبونا، من عمل بازار ومشغل لؤلؤة نيبو، وسط حضور بعض العاملين في المركز، وأصدقائه، ومن بينهم الأب بشير بدر والأب جوزيف صويص وفارس القبر المقدّس مجدي بدر، القادم من الولايات المتحدة.
وتأتي زيارة وفد المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الى الفاتيكان، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسه، وعشرين عامًا على تأسيس موقع أبونا الإلكتروني، وللمشاركة باحتفالات تنصيب بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، كاردينالاً في الكنيسة الكاثوليكيّة الذي سيقام بعد غد السبت.
--(بترا)
اح
28/09/2023 18:31:27
MENAFN28092023000117011021ID1107160425
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