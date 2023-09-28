البابا فرنسيس يستقبل وفد المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 28 أيلول (بترا)- حيّا البابا فرنسيس "المؤمنين الناطقين باللغة العربيّة، خاصة أعضاء المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في المملكة الاردنية الهاشمية"، وذلك خلال مشاركتهم في مقابلة قداسته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان أمس الأربعاء.

وبحسب المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام، قال البابا في تحيته في ختام مقابلته العامّة: "أحيّي المؤمنين الناطقين باللغة العربيّة، خاصة أعضاء المركز الكاثوليكيّ للدراسات والإعلام، القادمين من الأردن".

وأضاف للناطقين بالعربية الحاضرين مع ألوف الحجاج من مختلف أقطار العالم: "في وسط الصعوبات التي يعيشها عالم اليوم، تبقى كلمة الله الملاذ الآمن الوحيد، والهادية، وينبوع القوة اللازمة لمواجهة تحديات الحياة بالرجاء. بارككم الرّب جميعًا وحماكم دائمًا من كل شر".

والتقى البابا فرنسيس بعد اللقاء أعضاء وفد المركز الكاثوليكي، حيث قدّم مدير المركز الأب رفعت بدر تحيّة الشعب الأردني والكنائس، وقدّم لقداسته تراباً ومياهاً مقدّسة من موقع معموديّة السيّد المسيح في نهر الأردن - المغطس، مقدمّة من هيئة تنشيط السياحة، ولوحة فسيفسائيّة تصوّر شعار المركز وشعار موقع أبونا، من عمل بازار ومشغل لؤلؤة نيبو، وسط حضور بعض العاملين في المركز، وأصدقائه، ومن بينهم الأب بشير بدر والأب جوزيف صويص وفارس القبر المقدّس مجدي بدر، القادم من الولايات المتحدة.

وتأتي زيارة وفد المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام الى الفاتيكان، بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيسه، وعشرين عامًا على تأسيس موقع أبونا الإلكتروني، وللمشاركة باحتفالات تنصيب بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، كاردينالاً في الكنيسة الكاثوليكيّة الذي سيقام بعد غد السبت.

--(بترا)

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28/09/2023 18:31:27