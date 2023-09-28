لقاء حواري سياسي لحزب الميثاق الوطني في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 28 أيلول (بترا)- عقد منتدى جبل عوف للثقافة في محافظة عجلون اليوم الخميس في قاعة ليلاس لقاءً حوارياً سياسياً لحزب الميثاق الوطني، ضمن برنامج الثقافة السياسية والحزبية بهدف الزيادة الوعي الثقافي بأهمية تطوير العمل الحزبي في المجتمعات .
وقال أمين عام الحزب الوزير الأسبق الدكتور محمد المومني، إن العمل الحزبي يحتاج إلى بناء الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية المتنوعة، مشيراً إلى رؤية ورسالة الحزب التي تدعو إلى العدالة والتوسع في المشاركة الفعالة لدى الشباب والمرأة في المجتمعات للوصول إلى احزاب قادرة على صنع القرار بجهود مجتمعية تشاركية .
واستعرض رئيس المنتدى معاذ غرايبة، أهداف وغايات البرنامج الثقافي السياسي الذي اطلقه المنتدى لتوفير مساحات من التواصل بين الأحزاب والمجتمع المحلي لتطوير المنظومة السياسية والاقتصادي بناءً على توجيهات جلالة الملك واللجنة الملكية.
واشتملت الحوارية التي أدارت فعالياتها الدكتورة ظلال عويس على كلمات، أشارت فيها المهندسة سناء مهيار إلى أهمية ودور المرأة وتمكينها في المراحل القادمة والبرامج المعدة في الحزب والنائب السابق احمد فريحات الذي استعرض واقع وبرامج الاستثمار التي يتبناها الحزب كما تحدث الدكتور إبراهيم بريزات عن دور الشباب والإعلام في المرحلة القادمة .
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والنقاش وتقديم درع تكريمي من قبل المنتدى للامين العام الدكتور المومني .
--(بترا )
ع.ف/م ق/
28/09/2023 18:29:48
MENAFN28092023000117011021ID1107160424
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