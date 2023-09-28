لقاء حواري سياسي لحزب الميثاق الوطني في عجلون

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 28 أيلول (بترا)- عقد منتدى جبل عوف للثقافة في محافظة عجلون اليوم الخميس في قاعة ليلاس لقاءً حوارياً سياسياً لحزب الميثاق الوطني، ضمن برنامج الثقافة السياسية والحزبية بهدف الزيادة الوعي الثقافي بأهمية تطوير العمل الحزبي في المجتمعات .

وقال أمين عام الحزب الوزير الأسبق الدكتور محمد المومني، إن العمل الحزبي يحتاج إلى بناء الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية المتنوعة، مشيراً إلى رؤية ورسالة الحزب التي تدعو إلى العدالة والتوسع في المشاركة الفعالة لدى الشباب والمرأة في المجتمعات للوصول إلى احزاب قادرة على صنع القرار بجهود مجتمعية تشاركية .

واستعرض رئيس المنتدى معاذ غرايبة، أهداف وغايات البرنامج الثقافي السياسي الذي اطلقه المنتدى لتوفير مساحات من التواصل بين الأحزاب والمجتمع المحلي لتطوير المنظومة السياسية والاقتصادي بناءً على توجيهات جلالة الملك واللجنة الملكية.

واشتملت الحوارية التي أدارت فعالياتها الدكتورة ظلال عويس على كلمات، أشارت فيها المهندسة سناء مهيار إلى أهمية ودور المرأة وتمكينها في المراحل القادمة والبرامج المعدة في الحزب والنائب السابق احمد فريحات الذي استعرض واقع وبرامج الاستثمار التي يتبناها الحزب كما تحدث الدكتور إبراهيم بريزات عن دور الشباب والإعلام في المرحلة القادمة .

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الحوار والنقاش وتقديم درع تكريمي من قبل المنتدى للامين العام الدكتور المومني .

--(بترا )

ع.ف/م ق/

28/09/2023 18:29:48