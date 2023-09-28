الأردن يُرشح فيلم انشالله ولد لجوائز الأوسكار في الدورة الـ96

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 28 أيلول (بترا)- رشّح الأردن الفيلم الروائي الطويل الأردني "انشالله ولد"، للمخرج أمجد الرشيد، لتمثيل المملكة رسميّاً في الدورة الـ96 لجوائز الأوسكار للتنافس عن فئة الأفلام الروائية الطويلة الدولية لعام 2024.

ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الهيئة الملكية الأردنية للأفلام اليوم الخميس، وقع اختيار لجنة مستقلة مؤلفة من ستة أعضاء على فيلم "انشالله ولد" الذي صُوّر بالكامل في الأردن في 2022.

وبصفتها الجهة الرسمية المخولة في المملكة لتقديم الأفلام للترشح لجوائز الأوسكار، تولت الهيئة تشكيل لجنة اختيار من أشخاص مستقلين عنها في شهر آب الماضي، وأعلنت عن فتح باب التقديم للأفلام الروائية الطويلة للترشح لجوائز الأوسكار لعام 2024.

والفيلم من إنتاج شركة Imaginarium Films ومؤسستها المنتجة الأردنية الحائزة على جوائز رولا ناصر، التي شاركت كذلك في كتابة الفلم، وتضم أعمالها أفلام مثل "The Alleys" و"Amira" و"Holy Spider".

وعُرض الفيلم لأول مرة في أسبوع النقاد الثاني والستين لمهرجان كان السينمائي؛ وهي المرة الأولى التي يتنافس فيها فيلم أردني في هذا المهرجان المرموق.

وفاز بجائزة مؤسسة غان وجائزة Rail d'Or لأفضل فيلم روائي طويل، كما فاز بأربع جوائز أخرى في ورشة Final Cut في مهرجان البندقية السينمائي الدولي التاسع والسبعين، بالإضافة إلى منحة إنتاج في عام 2019 ومنحة ما بعد الإنتاج في عام 2022، وكلاهما من صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة، إلى جانب دعم من مؤسسة الدوحة للأفلام وصندوق البحر الأحمر.

من المقرر، أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة بتاريخ 21 كانون الأول المقبل عن قائمة الأفلام المؤهلة للنهائيات لحفل جوائز الأوسكار لعام 2024، فيما سيتم الإعلان عن الأفلام المرشحة بتاريخ 23 كانون الثاني من العام المقبل، وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96 في 10 آذار 2024.

ويذكر، أن الأردن قدّم في سنوات سابقة سبعة أفلام، و"انشالله ولد" يعد الثامن، لتمثيله في جوائز الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي.

--(بترا)

م ت/م ق//

28/09/2023 18:27:50