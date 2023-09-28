مؤشر البورصة ينهي نهاية تعاملاته اليومية على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2408 .

وأغلقت البورصة اليوم الخميسعلى تداول نحو 6 ملايين سهم، موزعة على 3129 عقداً، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 6 ملايين دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.

--(بترا)

رش/م ق//

28/09/2023 18:24:48