مؤشر البورصة ينهي نهاية تعاملاته اليومية على ارتفاع

مؤشر البورصة ينهي نهاية تعاملاته اليومية على ارتفاع
التاريخ
9/28/2023 2:37:38 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية على ارتفاع بنسبة 0.12 بالمئة ليصل إلى مستوى النقطة 2408 .
وأغلقت البورصة اليوم الخميسعلى تداول نحو 6 ملايين سهم، موزعة على 3129 عقداً، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 6 ملايين دينار.
وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، واستقرت أسعار أسهم 33 شركة أخرى.
--(بترا)
رش/م ق//
28/09/2023 18:24:48
MENAFN28092023000117011021ID1107160422
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