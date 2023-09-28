المكتبة الوطنية ونظيرتها الفلسطينية توقعان مذكرة تفاهم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول(بترا)- وقعت دائرة المكتبة الوطنية اليوم الخميس في مقرها بعمان، مع دائرة المكتبة الوطنية الفلسطينية، مذكرة تفاهم.

ووفقاً لبيان صحفي، وقع المذكرة عن "المكتبة الوطنية" مديرها العام الدكتور نضال عياصرة وعن نظيرتها الفلسطينية رئيسها عيسى أحمد قراقع.

ويأتي توقيع المذكرة، بحسب البيان، انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني وإدراكاً منهما لأهمية دور المكتبة الوطنية في جمع التراث الفكري والثقافي وإتاحته للمواطنين الأردنيين والفلسطينيين.

وتهدف المذكرة إلى تنمية التعاون القائم بين الفريقين وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التوثيق والتدريب وتبادل المطبوعات والكتب وأي وثائق وصور أخرى من شأنها المساعدة على تنمية المعارف الوثائقية بينهما.

كما تهدف إلى إعداد مختلف الأنشطة الثقافية والمهنية من أجل نشر الوعي بأهمية المكتبات من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات والورشات والمؤتمرات، بالإضافة الى تبادل المعلومات المتخصصة في مجمل القضايا الإستراتيجية والعربية بما يخدم المصالح العليا للشعبين وإرثهم الثقافي والتراثي والحضاري ، وتبادل المعلومات والتشريعات المتعلقة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .

وخلال حفل التوقيع عبر الدكتور العياصرة عن اعتزازه بالشراكة مع المكتبة الفلسطينية، مرحباً بالتعاون المشترك لما يعود بالفائدة على المكتبتين من خلال تبادل الوثائق والمعلومات والخبرات في مجال التوثيق والتدريب، مبدياً استعداد المكتبة الوطنية تدريب العاملين في المكتبة الفلسطينية على العمليات المكتبية وأرشفة الملفات لإعداد كادر مؤهل في أعمال المكتبات والأرشفة وإصدار أرقام الإيداع.

وقدر عاليا جهود سمو الأمير الحسن بن طلال الذي أوعز بالتعاون مع المكتبة الوطنية الفلسطينية وتوجيهات سموه بمأسسة هذا التعاون من خلال الإجراءات الرسمية .

ومن جهته، عبر قراقع عن اعتزازه بتوقيع المذكرة مع المكتبة الوطنية الأردنية، مثنياً على الدور الذي تقوم به والمكانة التي تحظى بها بين المكتبات الوطنية.

وبين، أن من أهداف المكتبة الفلسطينية الحفاظ على الهوية الفلسطينية من خلال حفظ النتاج العلمي والثقافي فيها.

--(بترا)

م ت/م ق/

28/09/2023 18:23:34