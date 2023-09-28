المكتبة الوطنية ونظيرتها الفلسطينية توقعان مذكرة تفاهم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول(بترا)- وقعت دائرة المكتبة الوطنية اليوم الخميس في مقرها بعمان، مع دائرة المكتبة الوطنية الفلسطينية، مذكرة تفاهم.
ووفقاً لبيان صحفي، وقع المذكرة عن "المكتبة الوطنية" مديرها العام الدكتور نضال عياصرة وعن نظيرتها الفلسطينية رئيسها عيسى أحمد قراقع.
ويأتي توقيع المذكرة، بحسب البيان، انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين الأردني والفلسطيني وإدراكاً منهما لأهمية دور المكتبة الوطنية في جمع التراث الفكري والثقافي وإتاحته للمواطنين الأردنيين والفلسطينيين.
وتهدف المذكرة إلى تنمية التعاون القائم بين الفريقين وتبادل المعلومات والخبرات في مجال التوثيق والتدريب وتبادل المطبوعات والكتب وأي وثائق وصور أخرى من شأنها المساعدة على تنمية المعارف الوثائقية بينهما.
كما تهدف إلى إعداد مختلف الأنشطة الثقافية والمهنية من أجل نشر الوعي بأهمية المكتبات من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعقد الندوات والورشات والمؤتمرات، بالإضافة الى تبادل المعلومات المتخصصة في مجمل القضايا الإستراتيجية والعربية بما يخدم المصالح العليا للشعبين وإرثهم الثقافي والتراثي والحضاري ، وتبادل المعلومات والتشريعات المتعلقة في حقوق المؤلف والحقوق المجاورة .
وخلال حفل التوقيع عبر الدكتور العياصرة عن اعتزازه بالشراكة مع المكتبة الفلسطينية، مرحباً بالتعاون المشترك لما يعود بالفائدة على المكتبتين من خلال تبادل الوثائق والمعلومات والخبرات في مجال التوثيق والتدريب، مبدياً استعداد المكتبة الوطنية تدريب العاملين في المكتبة الفلسطينية على العمليات المكتبية وأرشفة الملفات لإعداد كادر مؤهل في أعمال المكتبات والأرشفة وإصدار أرقام الإيداع.
وقدر عاليا جهود سمو الأمير الحسن بن طلال الذي أوعز بالتعاون مع المكتبة الوطنية الفلسطينية وتوجيهات سموه بمأسسة هذا التعاون من خلال الإجراءات الرسمية .
ومن جهته، عبر قراقع عن اعتزازه بتوقيع المذكرة مع المكتبة الوطنية الأردنية، مثنياً على الدور الذي تقوم به والمكانة التي تحظى بها بين المكتبات الوطنية.
وبين، أن من أهداف المكتبة الفلسطينية الحفاظ على الهوية الفلسطينية من خلال حفظ النتاج العلمي والثقافي فيها.
--(بترا)
م ت/م ق/
28/09/2023 18:23:34
MENAFN28092023000117011021ID1107160421
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