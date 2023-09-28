إربد: يوم طبي مجاني بلواء الوسطية

إربد: يوم طبي مجاني بلواء الوسطية
التاريخ
9/28/2023 2:37:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 28 أيلول (بترا)- يقيم مستشفى ماركا التخصصي ومركز الرؤيا لطب وجراحة العيون بالتعاون مع بلدية الوسطية، يوم غد الجمعة، يوماً طبياً مجانياً لأهالي لواء الوسطية غربي إربد .
ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام بمبنى بلدية الوسطية في كفر اسد من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة والنصف عصراً ، على اختصاصات الباطنية والنسائية والأطفال والجراحة العامة والعظام والطب العام وطب العيون .
--(بترا)
أ غ /م ق/
28/09/2023 18:21:17
MENAFN28092023000117011021ID1107160420
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