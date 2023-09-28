إربد: يوم طبي مجاني بلواء الوسطية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 28 أيلول (بترا)- يقيم مستشفى ماركا التخصصي ومركز الرؤيا لطب وجراحة العيون بالتعاون مع بلدية الوسطية، يوم غد الجمعة، يوماً طبياً مجانياً لأهالي لواء الوسطية غربي إربد .

ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام بمبنى بلدية الوسطية في كفر اسد من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة والنصف عصراً ، على اختصاصات الباطنية والنسائية والأطفال والجراحة العامة والعظام والطب العام وطب العيون .

--(بترا)

أ غ /م ق/

28/09/2023 18:21:17