اختتام فعاليات تمرين بحري بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- اختتمت في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الخميس، فعاليات التمرين البحري المشترك (Northern Readiness 2023)، بمشاركة المجموعات التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ومشاركين من عدد من القوات البحرية الشقيقة والصديقة، بحضور قائد قوة الواجب المختلطة 154 في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF).
وهدف التمرين الذي أستمر أسبوعا إلى تبادل الخبرات في المواضيع البحرية، وتعزيز سبل العلاقات المشتركة بين القوات الشقيقة والصديقة، بالإضافةً إلى التعاون مع الشركاء في المنطقة والإقليم كفريق واحد لمواجهة أية تهديدات محتملة.
واشتمل التمرين الذي نفذته القطاعات المشاركة في ميادين التدريب المخصصة على تنفيذ التشكيلات البحرية، وتفتيش السفن، ومعالجة المتفجرات والألغام البحرية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية وكيفية توظيف الأنظمة المسيرة في المياه الإقليمية.
يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ستتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة (154) والتي تم تدشينها بداية العام الحالي في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF) خلال شهر تشرين الثاني المقبل، والتي تُعنى بالتدريب وخاصة المواضيع التي تعزز من عمليات الأمن البحري في المنطقة والإقليم.
--(بترا)
ل م/م ق/ف ج
28/09/2023 18:20:24
MENAFN28092023000117011021ID1107160419
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