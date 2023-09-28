اختتام فعاليات تمرين بحري بمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- اختتمت في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الخميس، فعاليات التمرين البحري المشترك (Northern Readiness 2023)، بمشاركة المجموعات التابعة لقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ومشاركين من عدد من القوات البحرية الشقيقة والصديقة، بحضور قائد قوة الواجب المختلطة 154 في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF).

وهدف التمرين الذي أستمر أسبوعا إلى تبادل الخبرات في المواضيع البحرية، وتعزيز سبل العلاقات المشتركة بين القوات الشقيقة والصديقة، بالإضافةً إلى التعاون مع الشركاء في المنطقة والإقليم كفريق واحد لمواجهة أية تهديدات محتملة.

واشتمل التمرين الذي نفذته القطاعات المشاركة في ميادين التدريب المخصصة على تنفيذ التشكيلات البحرية، وتفتيش السفن، ومعالجة المتفجرات والألغام البحرية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية وكيفية توظيف الأنظمة المسيرة في المياه الإقليمية.

يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية ستتسلم قيادة قوة الواجب المختلطة (154) والتي تم تدشينها بداية العام الحالي في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF) خلال شهر تشرين الثاني المقبل، والتي تُعنى بالتدريب وخاصة المواضيع التي تعزز من عمليات الأمن البحري في المنطقة والإقليم.

--(بترا)

ل م/م ق/ف ج

28/09/2023 18:20:24