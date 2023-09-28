المستشفى الأردني غزة 76 يوزع مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا) - بتوجيهات ملكية سامية، وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76 اليوم الخميس، قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية لعدد من الجمعيات الخيرية والأسر العفيفة، وذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.
من جهتهم عبر أهالي القطاع ورؤساء الجمعيات الخيرية عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني على دعمه الموصول، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وخدماتي وطبي، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الهاشمية وأن يسبغ على الأردن النعم والخيرات.
--(بترا)
ل م/م ق/ف ج
28/09/2023 18:18:00
MENAFN28092023000117011021ID1107160418
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