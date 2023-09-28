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المستشفى الأردني غزة 76 يوزع مساعدات إنسانية لأهالي القطاع

9/28/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا) - بتوجيهات ملكية سامية، وزّعت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76 اليوم الخميس، قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها الهيئة الخيرية الهاشمية لعدد من الجمعيات الخيرية والأسر العفيفة، وذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في قطاع غزة.
من جهتهم عبر أهالي القطاع ورؤساء الجمعيات الخيرية عن شكرهم وتقديرهم لمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني على دعمه الموصول، واعتزازهم بالقوات المسلحة الأردنية لما تقوم به من دور إنساني وخدماتي وطبي، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يحفظ القيادة الهاشمية وأن يسبغ على الأردن النعم والخيرات.
--(بترا)
ل م/م ق/ف ج
28/09/2023 18:18:00

MENAFN28092023000117011021ID1107160418

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