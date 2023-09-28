الإدارة المحلية تعمم للاستعداد لفصل الشتاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- عممت وزارة الإدارة المحلية على البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف مناطق المملكة بالاستعداد المُسبق قبل حلول فصل الشتاء، لمواجهة الظروف الجوية الطارئة.
وطلبت الوزارة في التعميم تنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات والأقنية ومناهل تصريف مياه الأمطار، وتشكيل فرق للكشف عليها باستمرار وورش عمل لمعالجة الأوضاع الطارئة حال حدوثها أولاً بأول، وإرسال تقرير بمناطق جرى تنظيفها للوزارة والمحافظة ومديرية الشؤون البلدية.
ودعت الوزارة إلى التأكد من صلاحية جميع الآليات العاملة لديها، وتنظيم كشوفات تتضمن نوع الآلية ومدى صلاحيتها واسم سائقها وعنوانه، وتوفير عدد كاف من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل، وتأمين الآليات العاملة بالجنازير والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية، وعمل لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم.
واكد التعميم ضرورة تنبيه القاطنين قرب مجاري الأودية والسيول لأخذ الحيطة والحذر وترحيلهم إذا استدعت الظروف، والتنسيق مع الحكام الإداريين ووزارة الأشغال وأمانة عمان والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني والجهات المعنية بخصوص المناطق ذات التداخل المشترك ومتابعة النشرة الجوية باستمرار للوقوف على الحالة الجوية وعلى مدار الساعة.
كما دعت الوزارة إلى نشر الآليات العاملة في مواقع عملها مع الأخذ بعين الاعتبار بدء العمل حسب أهمية وأولوية تلك الطريق، وتجهيز غرف عمليات في البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة وتزويدها بالمعلومات اللازمة.
وأكدت ضرورة إعداد خطة طوارئ محدثة تتضمن أسماء الفرق المناوبة وعناوينهم ومخططات مبين عليها مناطق البلدية والفرق والآليات العاملة ومساراتها في كل منطقة، وإعداد خطة لتوفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية وتزويد الوزارة بنسخة منها.
ودعت الى توفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية اللازمة لتمكين الفرق المناوبة من العمل في ظروف تمكنهم من إنجاز المهام المُسندة إليهم، والتي تتضمن الإعاشة وتوفير الطعام والشراب اللازم طيلة فترة العمل، وتوفير المنام المناسب لمن تقتضي طبيعة عملهم الإقامة في مركز العمل، وتوفير الوقود لتأمين متطلبات التدفئة والإنارة والمحروقات الكافية للآليات العاملة، وتأمين الخدمات للعاملين ونقلهم حسب متطلبات عملهم، ومتابعة الأحوال الجوية بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة، وتزويد الوزارة بتقرير بعد أي منخفض جوي موضحاً جميع الأضرار الناتجة في حالة وجودها.
--(بترا)
ن ع/ اح
28/09/2023 17:25:46
MENAFN28092023000117011021ID1107160417
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