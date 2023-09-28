الإدارة المحلية تعمم للاستعداد لفصل الشتاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- عممت وزارة الإدارة المحلية على البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة في مختلف مناطق المملكة بالاستعداد المُسبق قبل حلول فصل الشتاء، لمواجهة الظروف الجوية الطارئة.

وطلبت الوزارة في التعميم تنظيف وتسليك مجاري الأودية والعبارات والأقنية ومناهل تصريف مياه الأمطار، وتشكيل فرق للكشف عليها باستمرار وورش عمل لمعالجة الأوضاع الطارئة حال حدوثها أولاً بأول، وإرسال تقرير بمناطق جرى تنظيفها للوزارة والمحافظة ومديرية الشؤون البلدية.

ودعت الوزارة إلى التأكد من صلاحية جميع الآليات العاملة لديها، وتنظيم كشوفات تتضمن نوع الآلية ومدى صلاحيتها واسم سائقها وعنوانه، وتوفير عدد كاف من ماتورات شفط المياه والتأكد من جاهزيتها للعمل، وتأمين الآليات العاملة بالجنازير والإطارات المناسبة لتكون قادرة على الحركة في مختلف الظروف الجوية، وعمل لافتات تحذيرية ووضعها في المناطق الخطرة وحول الحفريات وإلزام المقاولين بتسييج مناطق عملهم.

واكد التعميم ضرورة تنبيه القاطنين قرب مجاري الأودية والسيول لأخذ الحيطة والحذر وترحيلهم إذا استدعت الظروف، والتنسيق مع الحكام الإداريين ووزارة الأشغال وأمانة عمان والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والقوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام والدفاع المدني والجهات المعنية بخصوص المناطق ذات التداخل المشترك ومتابعة النشرة الجوية باستمرار للوقوف على الحالة الجوية وعلى مدار الساعة.

كما دعت الوزارة إلى نشر الآليات العاملة في مواقع عملها مع الأخذ بعين الاعتبار بدء العمل حسب أهمية وأولوية تلك الطريق، وتجهيز غرف عمليات في البلديات ومديريات الشؤون البلدية ومجالس الخدمات المشتركة والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة وتزويدها بالمعلومات اللازمة.

وأكدت ضرورة إعداد خطة طوارئ محدثة تتضمن أسماء الفرق المناوبة وعناوينهم ومخططات مبين عليها مناطق البلدية والفرق والآليات العاملة ومساراتها في كل منطقة، وإعداد خطة لتوفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية وتزويد الوزارة بنسخة منها.

ودعت الى توفير الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية اللازمة لتمكين الفرق المناوبة من العمل في ظروف تمكنهم من إنجاز المهام المُسندة إليهم، والتي تتضمن الإعاشة وتوفير الطعام والشراب اللازم طيلة فترة العمل، وتوفير المنام المناسب لمن تقتضي طبيعة عملهم الإقامة في مركز العمل، وتوفير الوقود لتأمين متطلبات التدفئة والإنارة والمحروقات الكافية للآليات العاملة، وتأمين الخدمات للعاملين ونقلهم حسب متطلبات عملهم، ومتابعة الأحوال الجوية بالتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة، وتزويد الوزارة بتقرير بعد أي منخفض جوي موضحاً جميع الأضرار الناتجة في حالة وجودها.

--(بترا)

ن ع/ اح

28/09/2023 17:25:46