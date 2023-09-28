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إسبانيا: طالب يطعن 3 معلمين واثنين من زملائه

9/28/2023 2:37:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 28 أيلول (بترا)- قالت الشرطة الإسبانية، إن تلميذا طعن اليوم الخميس، 3 معلمين وتلميذين على الأقل في مدرسة ثانوية في خيريز دي لا فرونتيرا جنوب البلاد.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أكدت الشرطة إصابة عدد من الأشخاص دون وقوع قتلى، مبينة أنه تم اعتقال التلميذ الذي يبلغ من العمر 14 عاما.
وقالت والدة أحد الطلاب، إن المهاجم استخدم سكاكين كبيرة سحبها من حقيبته داخل الفصل الدراسي وهاجم زملاءه التلاميذ والمدرسين وأخبرهم أنه سيقتلهم.
--(بترا)
رصد / ف ق/اح
28/09/2023 17:19:02

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