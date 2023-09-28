إسبانيا: طالب يطعن 3 معلمين واثنين من زملائه

إسبانيا: طالب يطعن 3 معلمين واثنين من زملائه
التاريخ
9/28/2023 2:37:35 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- قالت الشرطة الإسبانية، إن تلميذا طعن اليوم الخميس، 3 معلمين وتلميذين على الأقل في مدرسة ثانوية في خيريز دي لا فرونتيرا جنوب البلاد.
وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أكدت الشرطة إصابة عدد من الأشخاص دون وقوع قتلى، مبينة أنه تم اعتقال التلميذ الذي يبلغ من العمر 14 عاما.
وقالت والدة أحد الطلاب، إن المهاجم استخدم سكاكين كبيرة سحبها من حقيبته داخل الفصل الدراسي وهاجم زملاءه التلاميذ والمدرسين وأخبرهم أنه سيقتلهم.
--(بترا)
رصد / ف ق/اح
28/09/2023 17:19:02
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