وزير الأشغال يتفقد مشروع مستشفى الاميرة بسمة بإربد

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اربد 28 أيلول (بترا) اشرف الغزاوي- اكد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد.

وأكد أبو السمن خلال جولة تفقدية اليوم الخميس لعدد من المشاريع في المحافظة، أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، داعيا الى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الاميرة بسمة بأسرع وقت ممكن.

وقال، إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

وبلغت نسبة الانجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 64 بالمئة ومن المتوقع تسليمه لوزارة الصحة نهاية حزيران المقبل.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 90 مليون دينار وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية، وخزينة الدولة

بمساحة إجمالية تبلغ 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 540 سريرا

وكان وزير الأشغال استهل جولته بمحافظة إربد بتفقد سير الأعمال بمشروع إعادة تأهيل طريق بلعما- النعيمة بمراحله الثلاث، والذي شارفت على الانتهاء حيث من المنتظر فتح الطريق أمام حركة السير بشكل كامل مع نهاية الشهر المقبل.

ويشتمل المشروع على إعادة انشاء الطريق ليصبح بأربعة مسارب مفصولة بجزيرة وسطية، اضافة الى اعمال الانارة والتأثيث بعناصر السلامة المرورية ويتكون من 3 مراحل تمتد الاولى من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف وتمتد الثانية من تقاطع رحاب ولغاية فتحة الالتفاف فيما تمتد المرحلة الثالثة من تقاطع النعيمة باتجاه بلعما.

كما تفقد ابو السمن مشروع مدرستي ابدر الثانوية للبنات ، والتي تم انشاؤها على نمط (الأبنية المنمذجة) ، للحصول على اعلى جودة واقل مدة تنفيذ، وتتكون من أربعة طوابق وملاعب وساحات خارجية وأسوار وبوابات المداخل والمخارج وأرصفة ومواقف سيارات، ومشروع مدرسة النهضة الثانوية المختلطة المموة من الاتحاد الأوربي بإدارة بنك الإعمار الالماني، وتشمل الاعمال مبنى رئيسيا يتسع لـ 1210 طلاب، ويضم مختبرات علمية ومكتبة وقاعات متعددة الأغراض اضافة الى خلايا كهروضوئية لتوليد الطاقة الكهربائية.

-- (بترا)

أ غ / اح

28/09/2023 17:12:05