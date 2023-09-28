اختتام برنامج التخطيط العام للطيران المدني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- اختتمت في عمان اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي للتخطيط العام للطيران المدني الذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الحالي برعاية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، وبحضور ممثل السفارة الصينية في المملكة وثلاثة مدربين متخصصين في الطيران المدني من منظمة الطيران المدني الدولي.
وثمن مستو في بيان اليوم الخميس، جهود منظمة الطيران المدني الدولي وحكومة جمهورية الصين الشعبية، في عقد مثل هذه البرامج التدريبية التي تتيح الفرصة لموظفي الهيئة لإشراكهم في التفكير من منظور استراتيجي شمولي حول أهمية الطيران المدني ومكوناته، مشيراً إلى أن المعرفة التي اكتسبها المشاركون ستساهم في استمرار نمو صناعة الطيران العالمية وسلامتها.
وحاضر في الدورة نخبة من المدربين المتخصصين في هذا المجال من الموظفين العاملين في الوظائف القيادية والإشرافية بهيئات وسلطات الطيران المدني، حول تطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الرئيسة للطيران المدني، بما في ذلك التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، والتحديات المستقبلية.
وصممت الدورة لتلبية الاحتياجات بالغة الأهمية لإدارة الخطط الرئيسية للطيران المدني للدول من قبل الجهات الرقابية بشكل فعال ومرن ودمج قطاع الطيران المدني بخطط التنمية الوطنية الشاملة على أن يكون المشاركون قادرين على تطوير الخطة الرئيسية للطيران المدني، وتحديد الاستراتيجيات الشاملة اللازمة لضمان التنمية الاقتصادية والمالية المستدامة لنظام الطيران المدني.
وأِشار مستو إلى أن الأردن اختير كمستضيف للدورة بفضل العلاقات المتميزة التي تربط منظمة الطيران المدني الدولي وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني تعزيزا لأطر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات قطاع النقل الجوي.
--(بترا)
ع ن/ اح
28/09/2023 17:11:44
MENAFN28092023000117011021ID1107160414
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.