اختتام برنامج التخطيط العام للطيران المدني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- اختتمت في عمان اليوم الخميس، فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي للتخطيط العام للطيران المدني الذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الحالي برعاية رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو، وبحضور ممثل السفارة الصينية في المملكة وثلاثة مدربين متخصصين في الطيران المدني من منظمة الطيران المدني الدولي.

وثمن مستو في بيان اليوم الخميس، جهود منظمة الطيران المدني الدولي وحكومة جمهورية الصين الشعبية، في عقد مثل هذه البرامج التدريبية التي تتيح الفرصة لموظفي الهيئة لإشراكهم في التفكير من منظور استراتيجي شمولي حول أهمية الطيران المدني ومكوناته، مشيراً إلى أن المعرفة التي اكتسبها المشاركون ستساهم في استمرار نمو صناعة الطيران العالمية وسلامتها.

وحاضر في الدورة نخبة من المدربين المتخصصين في هذا المجال من الموظفين العاملين في الوظائف القيادية والإشرافية بهيئات وسلطات الطيران المدني، حول تطوير وتنفيذ وتحديث الخطة الرئيسة للطيران المدني، بما في ذلك التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، والتحديات المستقبلية.

وصممت الدورة لتلبية الاحتياجات بالغة الأهمية لإدارة الخطط الرئيسية للطيران المدني للدول من قبل الجهات الرقابية بشكل فعال ومرن ودمج قطاع الطيران المدني بخطط التنمية الوطنية الشاملة على أن يكون المشاركون قادرين على تطوير الخطة الرئيسية للطيران المدني، وتحديد الاستراتيجيات الشاملة اللازمة لضمان التنمية الاقتصادية والمالية المستدامة لنظام الطيران المدني.

وأِشار مستو إلى أن الأردن اختير كمستضيف للدورة بفضل العلاقات المتميزة التي تربط منظمة الطيران المدني الدولي وهيئة تنظيم الطيران المدني الأردني تعزيزا لأطر التعاون وتبادل الخبرات في مختلف مجالات قطاع النقل الجوي.

--(بترا)

ع ن/ اح

28/09/2023 17:11:44