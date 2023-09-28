وفد جمعية ابتسامة العالمية يزور مستشفى الجامعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- بحث مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول، لدى لقائه اليوم الخميس، وفداً يمثل "جمعية عملية ابتسامة العالمية" برئاسة المدير الطبي الإقليمي للجمعية الدكتور بلينيو سييرا، سبل التعاون حول إمكانية إجراء حملات طبية مجانية لعلاج حالات التشوهات الخَلقية مثل، شق الشفة وشق سقف الحلق.
ورحب البصول بالوفد الزائر، مثمناً الجهود الإنسانية المستمرة التي تقدمها الجمعية في علاج الأطفال الذين يُعانون من تشوهات خلْقية في عدد من دول العالم، مؤكداً أهمية ذلك في إعطاء هؤلاء المرضى علاجا طبيا شاملا لجميع المراحل، سواءً العلاج الجراحي الترميمي أو علاج النطق والأسنان إذا استدعت الحاجة لذلك.
ولفت البصول، إلى أن المستشفى يُنفّذ باستمرار مبادرات طبية إنسانية بالتعاون مع عدد من الفرق الطبية الأجنبية والعربية والشركات المعنية، مثل عمليات القلب المفتوح التي تُجرى في المستشفى بالتعاون مع فريق طبي بريطاني.
وجالَ الوفد الزائر في مرافق المستشفى، واستمعوا إلى شرح مفصل حول الخدمات الطبية المقدمة.
--(بترا)
س ص/ ف م/اح
28/09/2023 16:54:58
MENAFN28092023000117011021ID1107160413
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