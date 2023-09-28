وفد جمعية ابتسامة العالمية يزور مستشفى الجامعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- بحث مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول، لدى لقائه اليوم الخميس، وفداً يمثل "جمعية عملية ابتسامة العالمية" برئاسة المدير الطبي الإقليمي للجمعية الدكتور بلينيو سييرا، سبل التعاون حول إمكانية إجراء حملات طبية مجانية لعلاج حالات التشوهات الخَلقية مثل، شق الشفة وشق سقف الحلق.

ورحب البصول بالوفد الزائر، مثمناً الجهود الإنسانية المستمرة التي تقدمها الجمعية في علاج الأطفال الذين يُعانون من تشوهات خلْقية في عدد من دول العالم، مؤكداً أهمية ذلك في إعطاء هؤلاء المرضى علاجا طبيا شاملا لجميع المراحل، سواءً العلاج الجراحي الترميمي أو علاج النطق والأسنان إذا استدعت الحاجة لذلك.

ولفت البصول، إلى أن المستشفى يُنفّذ باستمرار مبادرات طبية إنسانية بالتعاون مع عدد من الفرق الطبية الأجنبية والعربية والشركات المعنية، مثل عمليات القلب المفتوح التي تُجرى في المستشفى بالتعاون مع فريق طبي بريطاني.

وجالَ الوفد الزائر في مرافق المستشفى، واستمعوا إلى شرح مفصل حول الخدمات الطبية المقدمة.

--(بترا)

س ص/ ف م/اح

28/09/2023 16:54:58