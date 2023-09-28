بلدية الوسطية تنجز شبكات تصريف مياه الأمطار

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 28 أيلول (بترا) محمد قديسات- قال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، إنه تم الانتهاء من إنجاز مشاريع تصريف مياه الأمطار في قرى كفر أسد وصيدور وقم وقميم والخراج.

وأضاف العزام، إن مسؤولية البلدية هي الارتقاء بخدماتها ومشاريعها التنموية، التي باتت أكبر مع حصولها على جائزة المركز الأول بين بلديات الفئة الثانية بمجال النظافة العامة والبيئة.

وبين، أنه تم توزيع المشاريع القائمة والمستقبلية على جميع بلدات اللواء وفق الأولويات والاحتياجات الملحة بشكل يضمن معايير العدالة في توزيع مكتسبات العمل.

وفي بلدة كفر أسد، عملت البلدية على توسعة الشوارع الرئيسية وإزالة الاعتداءات الجانبية عنها، وتحديث مبنى البلدية ونقل مبنى محكمة البلدية من مبنى مستأجر إلى أحد البنايات المملوكة للبلدية، مشيرا إلى أن البلدية تعمل حاليا على إنشاء كراج لآليات البلدية على قطعة أرض مملوكة لها بمنطقة غير مأهولة بالسكان.

وطرحت البلدية عطاء إنشاء حديقة جديدة وملعب كرة قدم سداسي في البلدة، وإعادة تأهيل المرحلة الثالثة من الحديقة القديمة لتصبح قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من زوارها وتوفير الخدمات لهم، بحسب العزام .

ونوه العزام إلى أن البعد الجمالي والحضاري يقع في صلب اهتمامات البلدية من خلال انشاء حديقة جديدة وإعادة تأهيل القائم منها، إلى جانب تجميل مداخل البلدات والشوارع الرئيسة فيها، كما هو الحال في حديقة بلدة صيدور.

وفي بلدة كفرعان، عملت البلدية بالتعاون مع مديرية الأشغال على توسعة وإعادة إنشاء طريق كفرعان ابسر أبـو عـلي الذي يربط لواء الوسطية بلواء الطيبة، لتختزل بذلك المسافة من 20 كيلو مترا إلى 3 كيلو مترات، وترسيم شوارع منطقة العير للربط بين بلدتي حوفا و كفرعان، وتعمل البلدية حاليا على تنظيم أحواض جديدة وتزويدها بشبكة مياه.

ولفت العزام إلى أن البلدية تعكف حاليا على إنشاء حديقة نموذجية في "بلدة حوفا" بساحات خضراء وألعاب أطفال وجلسات عائلية وملعب واسع لكرة القدم ، بتكلفة تصل إلى 250 ألف دينار.

وفي بلدة قميم، عملت البلدية على تأهيل مبنى المنطقة التابع لهـا واستكملت تنظيم أحواض أم عايدة والسرف وطرح عطاء لشبكة المياه وعطاء لفتح وتعبيد الشوارع فيها وشراء قطعة أرض بغرض إنشاء حديقة عامة.

وأشار الى أن البلدية استكملت أعمال التنظيم في بلدة قم، واستكملت أعمال تشطيب المجمع التجاري في مدخل البلدة وتعبيد ساحاته، واستضافة فرع لشركة كهرباء محافظة إربد في المجمع خدمةً لأهالي اللواء.

كما حظيت بلدة قم بطرح عطاء وزارة الشباب لبناء مركز شباب وشابات الوسطية في مجمع ناجي باشا العزام، إضافة إلى تجميل شوارع البلدة وزراعتها بأشجار النخيل وإنشاء ملعب للكرة الشاطئية في مدرسة قم الثانوية للبنات.

وفي بلدة الخراج، عملت البلدية على إنشاء متنزه وطني، وتنظيم بعض الأحواض وفتح الشوارع فيها.

وفي سياق دور البلدية التشاركي مع المؤسسات الرسمية والأهلية، قامت البلدية بصيانة العديد من ساحات مدارس اللواء وتجهيزها بقاعات ومظلات وملاعب مختلفة.

وبين أن البلدية، قامت باستصلاح قطع أراض بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة في محافظة إربد، لإنشاء مقابر جديدة فيها، كما هو الحال في بلدات كفرعان وقميم والخراج وصيدور.

وقال إن البلدية، وفي إطار اهتمامها بالجانب الثقافي، استملكت بيـتا تراثيا في بلدة كفرعان ليصبح دارة ثقافية في منطقة الوسطية.

--(بترا)

م ق/ ف م/اح

28/09/2023 16:52:26