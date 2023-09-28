بلدية الوسطية تنجز شبكات تصريف مياه الأمطار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
اربد 28 أيلول (بترا) محمد قديسات- قال رئيس بلدية الوسطية عماد العزام، إنه تم الانتهاء من إنجاز مشاريع تصريف مياه الأمطار في قرى كفر أسد وصيدور وقم وقميم والخراج.
وأضاف العزام، إن مسؤولية البلدية هي الارتقاء بخدماتها ومشاريعها التنموية، التي باتت أكبر مع حصولها على جائزة المركز الأول بين بلديات الفئة الثانية بمجال النظافة العامة والبيئة.
وبين، أنه تم توزيع المشاريع القائمة والمستقبلية على جميع بلدات اللواء وفق الأولويات والاحتياجات الملحة بشكل يضمن معايير العدالة في توزيع مكتسبات العمل.
وفي بلدة كفر أسد، عملت البلدية على توسعة الشوارع الرئيسية وإزالة الاعتداءات الجانبية عنها، وتحديث مبنى البلدية ونقل مبنى محكمة البلدية من مبنى مستأجر إلى أحد البنايات المملوكة للبلدية، مشيرا إلى أن البلدية تعمل حاليا على إنشاء كراج لآليات البلدية على قطعة أرض مملوكة لها بمنطقة غير مأهولة بالسكان.
وطرحت البلدية عطاء إنشاء حديقة جديدة وملعب كرة قدم سداسي في البلدة، وإعادة تأهيل المرحلة الثالثة من الحديقة القديمة لتصبح قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من زوارها وتوفير الخدمات لهم، بحسب العزام .
ونوه العزام إلى أن البعد الجمالي والحضاري يقع في صلب اهتمامات البلدية من خلال انشاء حديقة جديدة وإعادة تأهيل القائم منها، إلى جانب تجميل مداخل البلدات والشوارع الرئيسة فيها، كما هو الحال في حديقة بلدة صيدور.
وفي بلدة كفرعان، عملت البلدية بالتعاون مع مديرية الأشغال على توسعة وإعادة إنشاء طريق كفرعان ابسر أبـو عـلي الذي يربط لواء الوسطية بلواء الطيبة، لتختزل بذلك المسافة من 20 كيلو مترا إلى 3 كيلو مترات، وترسيم شوارع منطقة العير للربط بين بلدتي حوفا و كفرعان، وتعمل البلدية حاليا على تنظيم أحواض جديدة وتزويدها بشبكة مياه.
ولفت العزام إلى أن البلدية تعكف حاليا على إنشاء حديقة نموذجية في "بلدة حوفا" بساحات خضراء وألعاب أطفال وجلسات عائلية وملعب واسع لكرة القدم ، بتكلفة تصل إلى 250 ألف دينار.
وفي بلدة قميم، عملت البلدية على تأهيل مبنى المنطقة التابع لهـا واستكملت تنظيم أحواض أم عايدة والسرف وطرح عطاء لشبكة المياه وعطاء لفتح وتعبيد الشوارع فيها وشراء قطعة أرض بغرض إنشاء حديقة عامة.
وأشار الى أن البلدية استكملت أعمال التنظيم في بلدة قم، واستكملت أعمال تشطيب المجمع التجاري في مدخل البلدة وتعبيد ساحاته، واستضافة فرع لشركة كهرباء محافظة إربد في المجمع خدمةً لأهالي اللواء.
كما حظيت بلدة قم بطرح عطاء وزارة الشباب لبناء مركز شباب وشابات الوسطية في مجمع ناجي باشا العزام، إضافة إلى تجميل شوارع البلدة وزراعتها بأشجار النخيل وإنشاء ملعب للكرة الشاطئية في مدرسة قم الثانوية للبنات.
وفي بلدة الخراج، عملت البلدية على إنشاء متنزه وطني، وتنظيم بعض الأحواض وفتح الشوارع فيها.
وفي سياق دور البلدية التشاركي مع المؤسسات الرسمية والأهلية، قامت البلدية بصيانة العديد من ساحات مدارس اللواء وتجهيزها بقاعات ومظلات وملاعب مختلفة.
وبين أن البلدية، قامت باستصلاح قطع أراض بالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة في محافظة إربد، لإنشاء مقابر جديدة فيها، كما هو الحال في بلدات كفرعان وقميم والخراج وصيدور.
وقال إن البلدية، وفي إطار اهتمامها بالجانب الثقافي، استملكت بيـتا تراثيا في بلدة كفرعان ليصبح دارة ثقافية في منطقة الوسطية.
--(بترا)
م ق/ ف م/اح
28/09/2023 16:52:26
MENAFN28092023000117011021ID1107160412
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