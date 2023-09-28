السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده لرئيس كوستاريكا

السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده لرئيس كوستاريكا
التاريخ
9/28/2023 2:37:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الولايات المتحدة المكسيكية، السفير عدلي قاسم الخالدي، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كوستاريكا، رودريغو شافيز روبيلز، سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيمٍ للمملكة لدى جمهورية كوستاريكا.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
28/09/2023 15:44:11
MENAFN28092023000117011021ID1107160410
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