Thursday, 28 September 2023 11:55 GMT

السفير الخالدي يقدم أوراق اعتماده لرئيس كوستاريكا

9/28/2023 2:37:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الولايات المتحدة المكسيكية، السفير عدلي قاسم الخالدي، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كوستاريكا، رودريغو شافيز روبيلز، سفيراً مفوضاً فوق العادة غير مقيمٍ للمملكة لدى جمهورية كوستاريكا.
--(بترا)
ص خ/م ف/اح
28/09/2023 15:44:11

MENAFN28092023000117011021ID1107160410

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث