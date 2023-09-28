السفير الشوابكة يقدم أوراق اعتماده لرئيس بيلاروسيا

عمان 28 أيلول (بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية روسيا الاتحادية، السفير خالد عبدالله الشوابكة، اليوم الخميس، أوراق اعتماده لفخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، سفيراً مفوضاً فوق العادة معتمداً غير مقيمٍ للمملكة، لدى جمهورية بيلاروسيا. --(بترا) ص خ/ ف م/اح 28/09/2023 15:43:16

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