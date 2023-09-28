السفير الشوابكة يقدم أوراق اعتماده لرئيس بيلاروسيا

السفير الشوابكة يقدم أوراق اعتماده لرئيس بيلاروسيا
التاريخ
9/28/2023 2:37:31 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- قدم سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية روسيا الاتحادية، السفير خالد عبدالله الشوابكة، اليوم الخميس، أوراق اعتماده لفخامة رئيس جمهورية بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، سفيراً مفوضاً فوق العادة معتمداً غير مقيمٍ للمملكة، لدى جمهورية بيلاروسيا.
--(بترا)
ص خ/ ف م/اح
28/09/2023 15:43:16
MENAFN28092023000117011021ID1107160409
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