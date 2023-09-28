أوكرانيا: ارتفاع الدين العام إلى 134 مليار دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

موسكو 28 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة المالية الأوكرانية، اليوم الخميس، أن الدين العام الأوكراني ارتفع مليار دولار في آب الماضي، ليصل إلى 134 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية الأوكرانية في بيان، إن الدين الخارجي يمثل 70 بالمئة من إجمالي الدين، مبينة أن مشروع الميزانية للعام المقبل ينص على زيادة الدين العام إلى 221.5 مليار دولار، أو 104.6بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

--(بترا)

س ح/م ف/اح

28/09/2023 15:41:56