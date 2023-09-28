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الجامعة الأردنية الأولى محليا في 4 تصنيفات عالمية

9/28/2023 2:37:29 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- حصلت الجامعة الأردنية على المركز الأول بين الجامعات الأردنية محليا في تصنيف (THE World University Ranking 2024) لهذا العام، لتصبح الأولى محليا في 4 تصنيفات عالمية هي تصنيفات "كيو اس، والشانغهاي، والتايمز، والويبومتركس".
وأشار مكتب التصنيفات العالمية في الجامعة في بيان اليوم الخميس، الى أن النتائج التفصيلية للجامعة، بينت تحسن نتائج الجامعة بـ 4 معايير من أصل 5 رئيسة يعتمد عليها هذا التصنيف الصادر عن مؤسسة "التايمز"
للتعليم العالي هي: التعليم، بيئة البحث العلمي، تأثير البحث العلمي، والبعد الدولي.
وعلى الصعيد العربي، وتحديدا الجامعات العربية المنافسة للجامعة الأردنية، تراجعت نتائج 8 جامعات وتقدمت 3 أخرى في حين حافظت 3 جامعات منها الأردنية على تصنيفها.
وبحسب البيان أظهر التصنيف أن الجامعة الأردنية هي الوحيدة في الأردن المصنفة بالتصنيفات العالمية الأربعة الرئيسة، حيث صنفت هذا العام حسب تصنيف "كيو اس"، وهو التصنيف الأهم والأكثر انتشارا على مستوى العالم، ضمن أفضل 500 جامعة في العالم.
وأشار رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، إلى أن النتائج التفصيلية في هذا التصنيف ونتائج الجامعة في التصنيفات العالمية الأخرى، تؤكّد مساعي "الأردنيّة" الدؤوبة في التّطوّر والتميز في التعلم والتعليم والبحث العلمي وإقامة الشراكات المثمرة محليا وعالميا.
وقال، يُعطي هذا التصنيف الجامعة دفعةً للاستمرار بخُططها المستقبليّة نحو بيئة جامعيّة جاذبة للطّلبة والأكاديميين من داخل الأردنّ وخارجه، منوها إلى أن هذا التقدم ما هو إلا ثمرة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين والهيئة الإدارية، ودور وتميز طلبة الجامعة الأردنية.
--(بترا)
س ص/ ف م/اح
28/09/2023 15:36:16

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