البرلمانية الأردنية الكورية تبحث والسفير الكوري تعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الكورية النائب مجدي اليعقوب، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة كيم دونغ غي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد، لا سيما على الصعيد البرلماني والسياحي والاقتصادي والتجاري.
وقال اليعقوب والسفير الكوري خلال لقائهما اليوم الخميس بحضور أعضاء الجمعية النواب: عبد الرحيم المعايعة، وعمر النبر، وعبد الحليم الحمود، إن العلاقات الأردنية الكورية متميزة وتاريخية، أرسى قواعدها قيادتا البلدين على مختلف الصعد عبر الزيارات المتبادلة، مؤكدين أهمية البناء عليها وتعزيزها خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء، التركيز على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الأردن وكوريا، وترجمتها إلى مشاريع مشتركة على أرض الواقع، مثلما تم التطرق إلى آليات التعاون السياحي والتبادل التجاري والاقتصادي وتبادل التجارب والخبرات والزيارات واللقاءات البرلمانية.
وأكد اليعقوب، أن الأردن وبفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، بات وجهة سياحية عالمية، وأحد أهم مناطق الجذب السياحي لما يمتلكه من مقومات سياحية، داعياً إلى اتخاذ جميع الخطوات لتعزيز التعاون السياحي، وزيادة أعداد السياح الكوريين إلى الأردن.
وأشار اليعقوب، إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على توسيع التعاون الثقافي والتعليمي والتقني وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين، معربا والنواب الحضور عن تقديرهم لكوريا على ما قدمته من مساعدات للمملكة، سيما المشاريع التنموية ودعم اللاجئين.
بدوره، أكد السفير الكوري حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليمية، واستعداد بلاده لتقديم تجاربها وخبراتها بغية الاستفادة منها.
وأشاد بمواقف الأردن في السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود جلالة الملك في الإصلاح الشامل التي جعلت من الأردن بلداً مستقراً وآمناً.
-(بترا)
م خ/ ف م/اح
28/09/2023 15:30:10
MENAFN28092023000117011021ID1107160405
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