البرلمانية الأردنية الكورية تبحث والسفير الكوري تعزيز العلاقات الثنائية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية – الكورية النائب مجدي اليعقوب، وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة كيم دونغ غي، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها على مختلف الصعد، لا سيما على الصعيد البرلماني والسياحي والاقتصادي والتجاري.

وقال اليعقوب والسفير الكوري خلال لقائهما اليوم الخميس بحضور أعضاء الجمعية النواب: عبد الرحيم المعايعة، وعمر النبر، وعبد الحليم الحمود، إن العلاقات الأردنية الكورية متميزة وتاريخية، أرسى قواعدها قيادتا البلدين على مختلف الصعد عبر الزيارات المتبادلة، مؤكدين أهمية البناء عليها وتعزيزها خدمة للمصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء، التركيز على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين الأردن وكوريا، وترجمتها إلى مشاريع مشتركة على أرض الواقع، مثلما تم التطرق إلى آليات التعاون السياحي والتبادل التجاري والاقتصادي وتبادل التجارب والخبرات والزيارات واللقاءات البرلمانية.

وأكد اليعقوب، أن الأردن وبفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، بات وجهة سياحية عالمية، وأحد أهم مناطق الجذب السياحي لما يمتلكه من مقومات سياحية، داعياً إلى اتخاذ جميع الخطوات لتعزيز التعاون السياحي، وزيادة أعداد السياح الكوريين إلى الأردن.

وأشار اليعقوب، إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على توسيع التعاون الثقافي والتعليمي والتقني وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين، معربا والنواب الحضور عن تقديرهم لكوريا على ما قدمته من مساعدات للمملكة، سيما المشاريع التنموية ودعم اللاجئين.

بدوره، أكد السفير الكوري حرص بلاده على تطوير العلاقات مع الأردن في مختلف المجالات البرلمانية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية والتعليمية، واستعداد بلاده لتقديم تجاربها وخبراتها بغية الاستفادة منها.

وأشاد بمواقف الأردن في السعي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود جلالة الملك في الإصلاح الشامل التي جعلت من الأردن بلداً مستقراً وآمناً.

-(بترا)

م خ/ ف م/اح

28/09/2023 15:30:10