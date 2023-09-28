المياه: ورشة حول إعادة استخدام المياه المعالجة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)-نظمت وزارة المياه والري/ سلطة المياه اليوم الخميس، ورشة عمل حول إعادة استخدام المياه المعالجة في الأردن بعنوان (الواقع والتحديات والفرص)، بهدف التعريف بالجهود المبذولة في مجال إعادة استخدام المياه المعالجة، ومناقشة التحديات والفرص المتعلقة بالجوانب التنظيمية والتشريعية والمؤسسية والفنية.

وقال المساعد للتخطيط الاستراتيجي في الوزارة المهندس محمد الدويري، إنه نتيجة لشح الموارد المائية وزيادة الطلب الزراعي والصناعي على المياه، تم اعتبار مياه الصرف الصحي المعالجة، مورداً مائياً يضاف إلى الموازنة المائية ليتم استغلاله وإعادة استخدامه في مجالات شتى، حيث تشكل المياه المعالجة 24 بالمئة من المياه المستخدمة في الزراعة المروية.

وبين أن الوزارة تسعى للنهوض بقطاع المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين إدارتها واستدامتها، وتطوير التشريعات والقوانين والسياسات الناظمة لقطاع المياه، ووضع الخطط لمتابعة تنفيذها، والتوسع بمشاريع إعادة استخدام المياه المعالجة من محطات المعالجة المركزية.

وقدم مدير مديرية البيئة وإعادة الاستخدام في سلطة المياه الدكتور توفيق الرحيمي، شرحاً حول واقع إعادة استخدام المياه المعالجة في الأردن بجوانبه التنظيمية والفنية، مبينا أن التوسع بإعادة استخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي والصناعي، لا تتم دون التشاور والشراكة مع مختلف القطاعات والجهات المعنية التي تسهم في تصميم وتنفيذ وتمويل هذه التدخلات والمشاريع ضمن نهج مؤسسي منظم.

وجرى خلال الورشة التي تعد إحدى نشاطات التعاون مع مشروع المحافظة على المياه، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والذي تقوم شركة "تيترا تيك" بتنفيذه، استعراض عدد من فرص الاستثمار وتحديد المعيقات والتحديات المتعلقة بواقع إعادة الاستخدام.

--(بترا)

ي ع/ ف م/اح

28/09/2023 15:26:45