الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- ينطلق غدا الجمعة سباق الكارتينغ الخامس الذي يشكل الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس) في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق المطار.
وتتيح الأردنية لرياضة السيارات الدخول المجاني للجمهور لمتابعة السباق الذي يقام بدعم من شركة زين الأردن.
ويخوض المشاركون في فئة السينيور منافسات السباق للتقدم نحو مراكز الصدارة الذي يعد من أهم السباقات لتسجيل نقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة السينيور للعام الحالي، ما يجعل السباق أكثر تشويقا.
وبحب الترتيب العام لبطولة الأردن لفئة السينيور- ماكس بعد الجولة الرابعة، جاء بالمركز الأول سند حموي برصيد 142 نقطة، والثاني مهند أبو دبرة برصيد 138 نقطة، وفيصل ناشخو برصيد 124 نقطة بالمركز الثالث، وجمال صوالحي برصيد 96 نقطة بالمركز الرابع، وبالمركز الخامس: عبد الله قوقا برصيد 91 نقطة.
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
28/09/2023 15:22:33
MENAFN28092023000117011021ID1107160403
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.