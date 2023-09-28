الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ غدا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- ينطلق غدا الجمعة سباق الكارتينغ الخامس الذي يشكل الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس) في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق المطار.

وتتيح الأردنية لرياضة السيارات الدخول المجاني للجمهور لمتابعة السباق الذي يقام بدعم من شركة زين الأردن.

ويخوض المشاركون في فئة السينيور منافسات السباق للتقدم نحو مراكز الصدارة الذي يعد من أهم السباقات لتسجيل نقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة السينيور للعام الحالي، ما يجعل السباق أكثر تشويقا.

وبحب الترتيب العام لبطولة الأردن لفئة السينيور- ماكس بعد الجولة الرابعة، جاء بالمركز الأول سند حموي برصيد 142 نقطة، والثاني مهند أبو دبرة برصيد 138 نقطة، وفيصل ناشخو برصيد 124 نقطة بالمركز الثالث، وجمال صوالحي برصيد 96 نقطة بالمركز الرابع، وبالمركز الخامس: عبد الله قوقا برصيد 91 نقطة.‏

--(بترا)

خ خ/م ف/اح

28/09/2023 15:22:33