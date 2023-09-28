Thursday, 28 September 2023 11:55 GMT

الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ غدا

9/28/2023 2:37:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- ينطلق غدا الجمعة سباق الكارتينغ الخامس الذي يشكل الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ (روتاكس ماكس) في حلبة جوردن سبيد سنتر – طريق المطار.
وتتيح الأردنية لرياضة السيارات الدخول المجاني للجمهور لمتابعة السباق الذي يقام بدعم من شركة زين الأردن.
ويخوض المشاركون في فئة السينيور منافسات السباق للتقدم نحو مراكز الصدارة الذي يعد من أهم السباقات لتسجيل نقاط على سلم الترتيب العام لبطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة السينيور للعام الحالي، ما يجعل السباق أكثر تشويقا.
وبحب الترتيب العام لبطولة الأردن لفئة السينيور- ماكس بعد الجولة الرابعة، جاء بالمركز الأول سند حموي برصيد 142 نقطة، والثاني مهند أبو دبرة برصيد 138 نقطة، وفيصل ناشخو برصيد 124 نقطة بالمركز الثالث، وجمال صوالحي برصيد 96 نقطة بالمركز الرابع، وبالمركز الخامس: عبد الله قوقا برصيد 91 نقطة.‏
--(بترا)
خ خ/م ف/اح
28/09/2023 15:22:33

MENAFN28092023000117011021ID1107160403

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث