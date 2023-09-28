مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الأميركية وملتقى سيدات الأعمال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- وقعت غرفة التجارة الأميركية في الأردن، وملتقى سيدات الأعمال والمهن، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة في المسؤولية المجتمعية، وتمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق التكافل الاجتماعي، وبما يحقق مبادئ التنمية المستدامة.
وتعد المذكرة، وفق بيان للغرفة اليوم الخميس، جزءاً من التعاون والشراكة المتبادلة في مجال نمو الأعمال وتطويرها، وتسهيل التجارة والترويج لكل من شبكتي الغرفة والملتقى.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر جودة أهمية التعاون المشترك مع الملتقى، إذ سيحقق الطرفان الاستفادة من شبكات الطرفين عبر التواصل وتوزيع الفرص، مشيرا إلى أن الغرقة والملتقى سيقدمان المساعدة لوصول المشترك إلى المعلومات والموارد والفرص كلما أمكن ذلك.
من جهتها، بينت رئيسة الملتقى الدكتورة ريم البغدادي، أهمية المذكرة في توثيق وتعزيز التعاون الهادف إلى خدمة الأعضاء في كلا الطرفين من حيث توسيع شبكة العلاقات الرامية إلى ترويج أعمالهم وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، مؤكدة ضرورة الربط مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق مستوى أعلى من التشاركية التي تخدم كلا الطرفين.
--(بترا)
ع ن/م ف/اح
28/09/2023 15:19:17
MENAFN28092023000117011021ID1107160402
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.