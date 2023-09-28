مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الأميركية وملتقى سيدات الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- وقعت غرفة التجارة الأميركية في الأردن، وملتقى سيدات الأعمال والمهن، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والشراكة في المسؤولية المجتمعية، وتمكين المرأة اقتصادياً وتحقيق التكافل الاجتماعي، وبما يحقق مبادئ التنمية المستدامة.

وتعد المذكرة، وفق بيان للغرفة اليوم الخميس، جزءاً من التعاون والشراكة المتبادلة في مجال نمو الأعمال وتطويرها، وتسهيل التجارة والترويج لكل من شبكتي الغرفة والملتقى.

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة سامر جودة أهمية التعاون المشترك مع الملتقى، إذ سيحقق الطرفان الاستفادة من شبكات الطرفين عبر التواصل وتوزيع الفرص، مشيرا إلى أن الغرقة والملتقى سيقدمان المساعدة لوصول المشترك إلى المعلومات والموارد والفرص كلما أمكن ذلك.

من جهتها، بينت رئيسة الملتقى الدكتورة ريم البغدادي، أهمية المذكرة في توثيق وتعزيز التعاون الهادف إلى خدمة الأعضاء في كلا الطرفين من حيث توسيع شبكة العلاقات الرامية إلى ترويج أعمالهم وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، مؤكدة ضرورة الربط مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق مستوى أعلى من التشاركية التي تخدم كلا الطرفين.

--(بترا)

ع ن/م ف/اح

28/09/2023 15:19:17