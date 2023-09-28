الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

MENAFN - Jordan News Agency)



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عمان 28 أيلول (بترا)- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى أخيه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار، في ظل قيادته الحكيمة.

--(بترا)

ف م/اح

28/09/2023 15:17:02