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انطلاق ماراثون القراءة في إربد

9/28/2023 2:37:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 28 أيلول (بترا) علا عبيدات- انطلقت في مركز إربد الثقافي اليوم الخميس فعاليات ماراثون القراءة لعام 2023، ، بالتعاون مع مؤسسة عبدالحميد شومان.
ويستهدف الماراثون جميع الفئات العمرية في المحافظة لزيادة الاهتمام بالقراءة وإبراز دور الكتاب في تثقيف جيل الشباب.
وقال مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة، إن الماراثون يأتي ضمن احتفالات الوزارة باليوم الوطني للقراءة، ويتضمن جلسات تثقيفية توعوية تنفذها مبادرة "همة وطن" حول أهمية الكتاب والقراءة إلى جانب الاهتمام بالحملات الوطنية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وأشار إلى أنه جرى اليوم مناقشة عدة كتب وإصدارات جديدة ضمن أنشطة نادي الكتاب التابع للمديرية بالتعاون مع مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك، كما سيناقش كتاب بإشراف الروائي هشام غرايبة وبحضور جميع أعضاء نادي الكتاب.
وبين أن مبادرة "إربد تقرأ"، تنظم فعاليات منوعة تستهدف طلبة المدارس والكتاب والأدباء من جيل الشباب ممن لديهم إصدارات جديدة لتوقيعها في بيت عرار، وسيتم توزيع كتب وقصص من إصدارات الوزارة على المؤسسات والمدارس والأفراد.
--(بترا)
ع ع/م ف/اح
28/09/2023 14:48:43

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