انطلاق ماراثون القراءة في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 28 أيلول (بترا) علا عبيدات- انطلقت في مركز إربد الثقافي اليوم الخميس فعاليات ماراثون القراءة لعام 2023، ، بالتعاون مع مؤسسة عبدالحميد شومان.
ويستهدف الماراثون جميع الفئات العمرية في المحافظة لزيادة الاهتمام بالقراءة وإبراز دور الكتاب في تثقيف جيل الشباب.
وقال مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة، إن الماراثون يأتي ضمن احتفالات الوزارة باليوم الوطني للقراءة، ويتضمن جلسات تثقيفية توعوية تنفذها مبادرة "همة وطن" حول أهمية الكتاب والقراءة إلى جانب الاهتمام بالحملات الوطنية لمكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات.
وأشار إلى أنه جرى اليوم مناقشة عدة كتب وإصدارات جديدة ضمن أنشطة نادي الكتاب التابع للمديرية بالتعاون مع مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك، كما سيناقش كتاب بإشراف الروائي هشام غرايبة وبحضور جميع أعضاء نادي الكتاب.
وبين أن مبادرة "إربد تقرأ"، تنظم فعاليات منوعة تستهدف طلبة المدارس والكتاب والأدباء من جيل الشباب ممن لديهم إصدارات جديدة لتوقيعها في بيت عرار، وسيتم توزيع كتب وقصص من إصدارات الوزارة على المؤسسات والمدارس والأفراد.
--(بترا)
ع ع/م ف/اح
28/09/2023 14:48:43
MENAFN28092023000117011021ID1107160400
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