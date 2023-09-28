هيئة الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات القطاع للربع الثاني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني، تقريرها الإحصائي الذي يتناول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الثاني من العام 2023، لخدمات الهاتف الثابت، والمتنقل والإنترنت عريض النطاق، والخطوط المؤجرة.

ووفق بيان للهيئة اليوم الخميس، فقد بلغ مجموع أعداد المشتركين في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة حوالي 492 ألف مشترك للربع الثاني من العام 2023، مقابل 496 ألف مشترك للربع الأول من العام نفسه، وحصد القطاع المنزلي ما نسبته 67 بالمئة من المجموع الكلي وما نسبته 33 بالمئة للقطاع التجاري.

وفيما يتعلق بحجم الحركة الهاتفية المستهلكة من قبل المشتركين عبر الهاتف الثابت، فقد أشار التقرير إلى تسجيل حوالي 11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الثاني، مقارنة بـ15 مليون في الربع الأول من العام نفسه، شاملة الحركة الهاتفية الأرضية المحلية بين المحافظات والحركة الهاتفية الدولية مع دول العالم، موزعة على الحركة الهاتفية المحلية بنسبة 88 بالمئة وما نسبته 12 بالمئة دقائق اتصال للحركة الهاتفية الدولية.

من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن مجموع اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق بلغ حوالي 7.817 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، مقابل 7.690 مليون اشتراك حتى نهاية الربع الأول من العام نفسه، موزعة على اشتراكات بما نسبته 70 بالمئة للدفع المسبق و30 بالمئة للدفع اللاحق، فيما بلغ حجم الحركة الهاتفية الصوتية المتنقلة حوالي 7.9 مليار دقيقة، موزعة على 97 بالمئة محلياً و3 بالمئة دولياً، وبلغت الرسائل النصية المرسلة 281 مليون رسالة نصية، فيما بلغت نسبة الانتشار لاشتراكات الهاتف المتنقل حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، ما نسبته 68.45 بالمئة، مقابل 67.67 بالمئة للربع الأول من العام 2023، وفقا لعدد السكان.

وفيما يتعلق بخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق، أشار التقرير إلى تسجيل ما مجموعه 806 آلاف اشتراك بنسبة انتشار بلغت 34 بالمئة، في المقابل سجلت اشتراكات الإنترنت عريض النطاق باستخدام تقنية (FBWA) ما نسبته 25 بالمئة، في حين بلغ مجموع اشتراكات خدمات الإنترنت باستخدام تقنية (DSL-Bit-stream) ما نسبته 14 بالمئة و60 بالمئة لتقنية الفايبر مع نهاية الربع الثاني، حيث وصلت اشتراكات إنترنت الفايبر إلى 488 ألف اشتراك خلال الربع الثاني من العام 2023، مقارنة مع 471 ألف اشتراك في نهاية الربع الأول من العام 2023.

وبلغ حجم استخدام البيانات الثابتة عريضة النطاق حوالي 963 مليون جيجا بايت، بمتوسط شهري لاستخدام الإنترنت الثابت بلغ 389 جيجا لكل مشترك.

وبين التقرير أن عدد اشتراكات خدمات الخطوط المؤجرة بلغت حوالي 20 ألف اشتراك في نهاية الربع الثاني من العام 2023، مقابل 19.5 ألف اشتراك في نهاية الربع الأول من العام 2023.

--(بترا)

غ ح/رق

28/09/2023 14:43:18