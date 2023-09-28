باكستان: إغلاق 56 ألف مدرسة لانتشار عدوى فيروسية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- أغلقت عشرات الآلاف من المدارس في إقليم البنجاب في باكستان اليوم الخميس بعدما أصابت عدوى فيروسية في العين نحو مئة ألف شخص.
وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية ،قال وزير الصحة في الإقليم جمال ناصر، إن السلطات أمرت بإغلاق نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في إقليم البنجاب.
وانتشرت عدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضا باسم العين الوردية، بسرعة في الإقليم.
واكد ناصر إن نحو مئة ألف شخص أصيبوا حتى اليوم الخميس، وطلبت السلطات من الأشخاص الحد من المخالطة الجسدية والبقاء في المنازل.
--(بترا)
رصد/رس/اح
28/09/2023 14:39:52
MENAFN28092023000117011021ID1107160398
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.