باكستان: إغلاق 56 ألف مدرسة لانتشار عدوى فيروسية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- أغلقت عشرات الآلاف من المدارس في إقليم البنجاب في باكستان اليوم الخميس بعدما أصابت عدوى فيروسية في العين نحو مئة ألف شخص.

وبحسب وكالة الأنباء الباكستانية ،قال وزير الصحة في الإقليم جمال ناصر، إن السلطات أمرت بإغلاق نحو 56 ألف مدرسة ابتدائية وثانوية في إقليم البنجاب.

وانتشرت عدوى التهاب الملتحمة الفيروسي، المعروفة أيضا باسم العين الوردية، بسرعة في الإقليم.

واكد ناصر إن نحو مئة ألف شخص أصيبوا حتى اليوم الخميس، وطلبت السلطات من الأشخاص الحد من المخالطة الجسدية والبقاء في المنازل.

--(بترا)

رصد/رس/اح

28/09/2023 14:39:52