الحسين للسرطان مركزا رئيسا لعلاج السرطان والتدريب والبحث العلمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- وقع مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور اتفاقية تعاون مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، لاعتماد المركز كمركز رئيس بالمنطقة في مكافحة وعلاج السرطان والتدريب وتفعيل الكفاءات والبحث العلمي.

وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، قال الدكتور منصور إن الاعتماد اعتراف دولي آخر يشير إلى المنزلة الرفيعة التي يتبوأها المركز في مصاف مراكز علاج السرطان المتقدمة في العالم، وبدوره القيادي والمركزي في مكافحة وعلاج السرطان بالمنطقة.

وأضاف أن منح مركز الحسين للسرطان هذا الاعتماد يأتي لتفعيل دور الطب الإشعاعي في مكافحة السرطان عالميا من خلال مبادرة " شعاع الأمل"، التي تقودها الوكالة وهيئة الأمم المتحدة.

وبين أن الاتفاقية ستسهم في تحسين خدمات علاج السرطان ونقل المعرفة وتدريب الكوادر الطبية وتشجيع ودعم الأبحاث، لافتا إلى أنها استمرارية لرؤية المركز في التطوير للارتقاء بالعلاج والخدمات المقدمة للمرضى، والتوسع من أجل العمل على استقبال أكبر عدد منهم تماشيا مع ارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان.

من جهة أخرى، أثنى منصور على دعم هيئة الطاقة الذرية الأردنية لترشيح المركز لنيل هذا الشرف.

ويأتي توقيع الاتفاقية أثناء انعقاد الدورة 67 من المؤتمر العام السنوي للوكالة بمركز فيينا الدولي، تحت شعار " تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية"، الذي انطلقت أعماله بحضور نخبة من مندوبي الدول الأعضاء في الوكالة، والبالغ عددهم 177 دولة، وتستمر أعماله حتى 29 من الشهر الحالي.

--(بترا)

س ص/م ف

28/09/2023 14:20:55