الحسين للسرطان مركزا رئيسا لعلاج السرطان والتدريب والبحث العلمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- وقع مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور اتفاقية تعاون مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، لاعتماد المركز كمركز رئيس بالمنطقة في مكافحة وعلاج السرطان والتدريب وتفعيل الكفاءات والبحث العلمي.
وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، قال الدكتور منصور إن الاعتماد اعتراف دولي آخر يشير إلى المنزلة الرفيعة التي يتبوأها المركز في مصاف مراكز علاج السرطان المتقدمة في العالم، وبدوره القيادي والمركزي في مكافحة وعلاج السرطان بالمنطقة.
وأضاف أن منح مركز الحسين للسرطان هذا الاعتماد يأتي لتفعيل دور الطب الإشعاعي في مكافحة السرطان عالميا من خلال مبادرة " شعاع الأمل"، التي تقودها الوكالة وهيئة الأمم المتحدة.
وبين أن الاتفاقية ستسهم في تحسين خدمات علاج السرطان ونقل المعرفة وتدريب الكوادر الطبية وتشجيع ودعم الأبحاث، لافتا إلى أنها استمرارية لرؤية المركز في التطوير للارتقاء بالعلاج والخدمات المقدمة للمرضى، والتوسع من أجل العمل على استقبال أكبر عدد منهم تماشيا مع ارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان.
من جهة أخرى، أثنى منصور على دعم هيئة الطاقة الذرية الأردنية لترشيح المركز لنيل هذا الشرف.
ويأتي توقيع الاتفاقية أثناء انعقاد الدورة 67 من المؤتمر العام السنوي للوكالة بمركز فيينا الدولي، تحت شعار " تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية"، الذي انطلقت أعماله بحضور نخبة من مندوبي الدول الأعضاء في الوكالة، والبالغ عددهم 177 دولة، وتستمر أعماله حتى 29 من الشهر الحالي.
--(بترا)
س ص/م ف
28/09/2023 14:20:55
MENAFN28092023000117011021ID1107160397
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