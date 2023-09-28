التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الهندسة في مصر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن منح دراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024 في برنامج البكالوريوس بتخصصات "كليات الهندسة" في مصر.

وعرضت الوزارة في بيان لآلية الدراسة التي تتطلب في السنة الأولى دراسة مواد علمية، وبناءً على تحصيله الأكاديمي فيها يجري توزيع الطلبة على التخصصات الهندسية المختلفة بداية السنة الثانية.

واشترطت الوزارة للتقدم للمنح أن يكون الطالب أردنيا وحاصلا على شهادة الثانوية العامة الأردنية بالفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي) في الدورتين الصيفية للعام الحالي أو التكميلية لعام 2022-2023، ولا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن 80 بالمئة.

وأشارت إلى أن موعد تقديم الطلبات بدأ في 26 أيلول وينتهي عند الثالثة عصراً من اليوم الخميس 28 أيلول، داعية الراغبين بالحصول على المنح، تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وإرساله عبر البريد الإلكتروني: ( )، وإرفاق صورة عن كشف علامات الثانوية العامة بصيغة (pdf)، من خلال الضغط على الرابط التالي: ( إلى أن الترشح يكون للطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة، ولن تعتمد طلبات الحاصلين على الثانوية العامة قبل عام 2023، وستعتمد الطلبات المرسلة من خلال البريد الإلكتروني فقط، ولن يجري استقبال أي طلب ورقيا.

--(بترا)

أ ر/م ف/ف ج

28/09/2023 13:48:08