التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الهندسة في مصر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن منح دراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024 في برنامج البكالوريوس بتخصصات "كليات الهندسة" في مصر.
وعرضت الوزارة في بيان لآلية الدراسة التي تتطلب في السنة الأولى دراسة مواد علمية، وبناءً على تحصيله الأكاديمي فيها يجري توزيع الطلبة على التخصصات الهندسية المختلفة بداية السنة الثانية.
واشترطت الوزارة للتقدم للمنح أن يكون الطالب أردنيا وحاصلا على شهادة الثانوية العامة الأردنية بالفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي) في الدورتين الصيفية للعام الحالي أو التكميلية لعام 2022-2023، ولا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن 80 بالمئة.
وأشارت إلى أن موعد تقديم الطلبات بدأ في 26 أيلول وينتهي عند الثالثة عصراً من اليوم الخميس 28 أيلول، داعية الراغبين بالحصول على المنح، تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وإرساله عبر البريد الإلكتروني: ( )، وإرفاق صورة عن كشف علامات الثانوية العامة بصيغة (pdf)، من خلال الضغط على الرابط التالي: ( إلى أن الترشح يكون للطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة، ولن تعتمد طلبات الحاصلين على الثانوية العامة قبل عام 2023، وستعتمد الطلبات المرسلة من خلال البريد الإلكتروني فقط، ولن يجري استقبال أي طلب ورقيا.
--(بترا)
أ ر/م ف/ف ج
28/09/2023 13:48:08
MENAFN28092023000117011021ID1107160396
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