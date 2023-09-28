اتفاقية للتدريب والتشغيل في مجال التمديدات الصحية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- وقعت مؤسسة التدريب المهني والجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) اتفاقية تعاون لتدريب وتشغيل الأردنيين في مجال التمديدات الصحية.

وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة والأمين العام للجمعية المهندس خلدون الخشمان، على توفير حوالي ألف فرصة عمل لتشغيل الأردنيين في مجال التمديدات الصحية بالسوق المحلية وفقا لمستوىات المهني والماهر ومحدد المهارات.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير مشغل في أحد معاهد المؤسسة ليصبح مركزاً إقليمياً لتنفيذ برامج التدريب المهني، ليخدم قطاع المياه والصرف الصحي في المنطقة العربية.

وستعقد المؤسسة البرامج التدريبية الخاصة بأنظمة المياه والصرف الصحي، وكذلك البرامج الخاصة بالتمديدات الصحية (ماستر بلمر Master Plumber) بشقيها النظري والعملي لمختلف المستويات وحسب الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية وعقد الاختبارات اللازمة للمتدربين في مجالات المياه والتمديدات الصحية.

وستقوم (أكوا) بتصميم وتطوير البرامج التدريبية الخاصة بالمياه والتمديدات الصحية المبنية على الكودات الأردنية، والبرامج ذات الاعتمادية الدولية في مجال المهارات الحرفية في قطاع المياه والصرف الصحي، ومتابعة إجراءات اعتمادها وامتلاكها من قبل الفريقين بعد الحصول على الاعتمادية، وتقديم خدمات التدريب اللازم ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة.

كما ستقوم الجمعية بتأهيل عدد من المدربين لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالمياه والصرف الصحي والتمديدات الصحية، واعتمادهم لدى الجهات المختصة، وتدريب المهنيين والحرفيين في مجال المياه والصرف الصحي حسب البرامج التدريبية المعتمدة من (ورلد سكليزWorld Skills) في ألمانيا، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسة لإيجاد التمويل اللازم لتطوير مشغل ضمن معاهد التدريب، وتطوير المعايير المهنية للبرامج التدريبية في إجازة مزاولة المهنة في مجال أنظمة المياه والصرف الصحي حسب التصنيف الأردني المعياري.

--(بترا)

ع ف/ ف ج

28/09/2023 13:43:55