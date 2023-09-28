اتفاقية للتدريب والتشغيل في مجال التمديدات الصحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- وقعت مؤسسة التدريب المهني والجمعية العربية لمرافق المياه (أكوا) اتفاقية تعاون لتدريب وتشغيل الأردنيين في مجال التمديدات الصحية.
وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام المؤسسة المهندس أحمد الغرايبة والأمين العام للجمعية المهندس خلدون الخشمان، على توفير حوالي ألف فرصة عمل لتشغيل الأردنيين في مجال التمديدات الصحية بالسوق المحلية وفقا لمستوىات المهني والماهر ومحدد المهارات.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تطوير مشغل في أحد معاهد المؤسسة ليصبح مركزاً إقليمياً لتنفيذ برامج التدريب المهني، ليخدم قطاع المياه والصرف الصحي في المنطقة العربية.
وستعقد المؤسسة البرامج التدريبية الخاصة بأنظمة المياه والصرف الصحي، وكذلك البرامج الخاصة بالتمديدات الصحية (ماستر بلمر Master Plumber) بشقيها النظري والعملي لمختلف المستويات وحسب الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية وعقد الاختبارات اللازمة للمتدربين في مجالات المياه والتمديدات الصحية.
وستقوم (أكوا) بتصميم وتطوير البرامج التدريبية الخاصة بالمياه والتمديدات الصحية المبنية على الكودات الأردنية، والبرامج ذات الاعتمادية الدولية في مجال المهارات الحرفية في قطاع المياه والصرف الصحي، ومتابعة إجراءات اعتمادها وامتلاكها من قبل الفريقين بعد الحصول على الاعتمادية، وتقديم خدمات التدريب اللازم ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها بالمملكة.
كما ستقوم الجمعية بتأهيل عدد من المدربين لتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالمياه والصرف الصحي والتمديدات الصحية، واعتمادهم لدى الجهات المختصة، وتدريب المهنيين والحرفيين في مجال المياه والصرف الصحي حسب البرامج التدريبية المعتمدة من (ورلد سكليزWorld Skills) في ألمانيا، بالإضافة إلى التعاون مع المؤسسة لإيجاد التمويل اللازم لتطوير مشغل ضمن معاهد التدريب، وتطوير المعايير المهنية للبرامج التدريبية في إجازة مزاولة المهنة في مجال أنظمة المياه والصرف الصحي حسب التصنيف الأردني المعياري.
--(بترا)
ع ف/ ف ج
28/09/2023 13:43:55
MENAFN28092023000117011021ID1107160395
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