وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام
التاريخ
9/28/2023 2:37:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 28 أيلول (بترا)- تُوفيت في بيروت، اليوم الخميس، المطربة نجاح سلام عن 92 عاماً.
والراحلة سلام، اشتهرت بأغانيها في معظم البلاد العربية، وعُرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، وحصلت على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995.
--(بترا)
م ف/رق
28/09/2023 13:39:20
MENAFN28092023000117011021ID1107160394
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