وفاة المطربة اللبنانية نجاح سلام

بيروت 28 أيلول (بترا)- تُوفيت في بيروت، اليوم الخميس، المطربة نجاح سلام عن 92 عاماً. والراحلة سلام، اشتهرت بأغانيها في معظم البلاد العربية، وعُرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، وحصلت على جائزة الأوسكار من جمعية تكريم عمالقة الفن العربي في الولايات المتحدة عام 1995. --(بترا) م ف/رق 28/09/2023 13:39:20

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