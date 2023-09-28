اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والوكالة الأميركية للتنمية الدولية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- وقعت وزارة الشباب، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك "الشراكة لأجل الشباب 2"، استكمالاً للمرحلة الأولى من الاتفاقية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الشباب محمد النابلسي، ومديرة بعثة الوكالة ليزلي ريد، في مقر وزارة الشباب، إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطتها التنفيذية، ودعم جهود الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية من حيث، البنية التحتية والبرامج الشبابية وبناء قدرات العاملين مع الشباب.
وبموجب الاتفاقية سيتم تقديم الدعم الفني لمختلف برامج ووحدات الوزارة وتعزيز مشاركة الشباب في البرامج التدريبية، سيما برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، كما ستدعم الاتفاقية عمليات الأتمتة والتحول الرقمي في الوزارة.
وثمن النابلسي، الشراكة الممتدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنفيذ برامج تسهم في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في الحياة العامة، إلى جانب دعم تنفيذ خطط وبرامج الوزارة تجاه الشباب والعاملين معهم.
وأشار إلى حرص الوزارة منذ إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب، على تعزيز شراكاتها مع مختلف المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والمتمثلة في التمكين السياسي والاقتصادي والأمن والسلم المجتمعي والصحي والمشاركة والمواطنة الفاعلة والريادة والابتكار والتعليم والتكنولوجيا.
وقالت مديرة البعثة: "ستواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية، لتوفير فرص للتعليم والتوظيف وريادة الأعمال، ما يضمن تمكين الشباب من المساهمة بشكل كامل في تنمية مجتمعاتهم وبلدهم."
--(بترا)
س ح/أ م/رق
28/09/2023 13:18:22
MENAFN28092023000117011021ID1107160393
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