اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والوكالة الأميركية للتنمية الدولية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- وقعت وزارة الشباب، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مشترك "الشراكة لأجل الشباب 2"، استكمالاً للمرحلة الأولى من الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الشباب محمد النابلسي، ومديرة بعثة الوكالة ليزلي ريد، في مقر وزارة الشباب، إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشباب وخطتها التنفيذية، ودعم جهود الوزارة في تفعيل المراكز الشبابية من حيث، البنية التحتية والبرامج الشبابية وبناء قدرات العاملين مع الشباب.

وبموجب الاتفاقية سيتم تقديم الدعم الفني لمختلف برامج ووحدات الوزارة وتعزيز مشاركة الشباب في البرامج التدريبية، سيما برامج التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال، كما ستدعم الاتفاقية عمليات الأتمتة والتحول الرقمي في الوزارة.

وثمن النابلسي، الشراكة الممتدة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تنفيذ برامج تسهم في تنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المشاركة بفاعلية في الحياة العامة، إلى جانب دعم تنفيذ خطط وبرامج الوزارة تجاه الشباب والعاملين معهم.

وأشار إلى حرص الوزارة منذ إعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للشباب، على تعزيز شراكاتها مع مختلف المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ البرامج والمشاريع المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والمتمثلة في التمكين السياسي والاقتصادي والأمن والسلم المجتمعي والصحي والمشاركة والمواطنة الفاعلة والريادة والابتكار والتعليم والتكنولوجيا.

وقالت مديرة البعثة: "ستواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة الأردنية، لتوفير فرص للتعليم والتوظيف وريادة الأعمال، ما يضمن تمكين الشباب من المساهمة بشكل كامل في تنمية مجتمعاتهم وبلدهم."

--(بترا)

س ح/أ م/رق

28/09/2023 13:18:22