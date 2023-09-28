الحجاج يرأس وفد الفيصلي إلى الإمارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- سمى النادي الفيصلي، عضو مجلس الإدارة زياد حجاج، رئيسا لوفد فريق كرة القدم، الذي يغادر يوم غد الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة، للقاء فريق الشارقة الإماراتي يوم الاثنين المقبل، في دوري ابطال آسيا.
ويرافق رئيس الوفد المُغادر، أعضاء مجلس الإدارة، فراس حياصات، وأحمد عواد، وعبد المحسن المعايطة، إضافة للجهاز الفني والطبي والإداري و24 لاعباً.
وكان الفيصلي خسر أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام فريق ناساف الأوزبكي، على أمل التعويض في مباراة الشارقة.
--(بترا)
خ خ/أ م/رق
28/09/2023 12:57:16
MENAFN28092023000117011021ID1107160392
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