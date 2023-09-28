الحجاج يرأس وفد الفيصلي إلى الإمارات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- سمى النادي الفيصلي، عضو مجلس الإدارة زياد حجاج، رئيسا لوفد فريق كرة القدم، الذي يغادر يوم غد الجمعة، إلى الإمارات العربية المتحدة، للقاء فريق الشارقة الإماراتي يوم الاثنين المقبل، في دوري ابطال آسيا.

ويرافق رئيس الوفد المُغادر، أعضاء مجلس الإدارة، فراس حياصات، وأحمد عواد، وعبد المحسن المعايطة، إضافة للجهاز الفني والطبي والإداري و24 لاعباً.

وكان الفيصلي خسر أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا أمام فريق ناساف الأوزبكي، على أمل التعويض في مباراة الشارقة.

--(بترا)

خ خ/أ م/رق

28/09/2023 12:57:16